На форуме «Здоровое общество» обсудят вопросы, связанные с сахарным диабетом

В рамках деловой программы форума «Здоровое общество» состоится панельная сессия «Диабет второго типа: важный фокус государственной ответственности», посвященная проблемам заболевания сахарного диабета в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс. Интеллектуальным партнером Форума выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент».

Мероприятие пройдет 27 октября 2020 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» под девизом «Отвечая глобальным вызовам». Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Среди участников сессии заявлены: заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай; заместитель директора Центра – директор Института диабета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ Марина Шестакова; руководитель европейского офиса, Всемирная организация здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда; главный внештатный специалист по терапии и общей практике Министерства здравоохранения РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина; министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий; председатель Российского общества молодых эндокринологов Патимат Хандаева; директор специализированной школы эндокринологии и метаболизма, заведующий кафедрой неотложной помощи и трансплантации органов в Университете Бари Альдо Моро Франческо Джорджино; и вице-президент компании «Ново Нордиск» в России и Беларуси Ханс Дюиф.

«Показатели заболеваемости сахарным диабетом растут не только в России, но и во многих странах мира. Согласно прогнозам Международной диабетической федерации (IDF), к 2045 году этот диагноз будет поставлен почти 700 миллионам человек в мире. Это очень большая цифра, и остановить стремительный рост распространенности диабета можно только за счет профилактических мер. В первую очередь эти меры касаются самих граждан, так как диабет напрямую связан с образом жизни и привычками. И сейчас, в условиях пандемии, когда больные сахарным диабетом входят в основную группу риска, забота о своем здоровье особенно важна», – отмечает заместитель директора Центра – директор Института диабета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Марина Шестакова.

Эксперты обсудят успешные региональные практики в области профилактики и лечения сахарного диабета, эффективность федеральных целевых программ по борьбе с заболеванием, возможности минимизации рисков тяжелого течения коронавируса у больных диабетом, а также способы снижения процента инвалидизации среди пациентов с СД.

«Вопросы неинфекционных заболеваний всегда находятся в фокусе внимания деловой программы форума “Здоровое общество”, но сегодняшняя ситуация с коронавирусной инфекцией поднимает тему сахарного диабета на пик актуальности. Обмен опытом, презентация успешных практик и развитие многостороннего диалога экспертного сообщества в рамках наших мероприятий способствует масштабированию лучших проектов и выработке практических предложений в сфере здравоохранения», – считает руководитель дирекции по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Прямая трансляция панельной сессии будет вестись на сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня», в социальных сетях и на YouTube-каналах Фонда Росконгресс и Фонда «Контент».