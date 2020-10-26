В Кувейте американского экспата приговорили к смертной казни

Учитывая все обстоятельства, суд первой инстанции приговорил американца к смертной казни через повешение. Фото: Shutterstock

В Кувейте уголовный суд приговорил к казни через повешение американского экспата, гражданского служащего подразделения армии США, расквартированного в этой стране.

Его признали виновным в хранении и транспортировке наркотических веществ из Соединенных Штатов в Кувейт.

Спецслужбы начали следить за подозреваемым еще в 2018 году. Они отправили к нему агента под прикрытием с целью купить наркотические вещества. В квартире американца взяли с поличным. При обыске полицейские помимо разных видов наркотиков нашли золотые слитки, дорогостоящие ручные часы и крупные суммы денег в разных валютах.

Мужчина не стал отпираться, и на вопрос, откуда у армейского сотрудника слитки золота и часы, признался, что купил все на деньги от продажи кокаина. Наркотики он провозил на грузовых самолетах, доступ к которым имел в связи с должностными обязанностями.

Задержанного обвинили в контрабанде наркотических веществ и их перепродаже без уплаты установленного законом налога. Американскому мигранту также предъявили обвинение в отмывании более 9 млн долларов. Эту сумму обвиняемый перевел на различные банковские счета в Кувейте, США и на Филиппинах.

Учитывая все обстоятельства, суд первой инстанции приговорил американца к смертной казни через повешение.

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