Выжили трое из пятнадцати: Жители Одинцово спасли щенков, которых пытался задушить живодер на внедорожнике

Этим щенкам лишь чудом удалось выжить.

Несколько дней назад в подмосковном Одинцове местные жители заметили подозрительный внедорожник, который остановился и какое-то время стоял около обочины дороги неподалёку от дачи одной из жительниц. Из автомобиля вышел человек и долго бродил среди деревьев, будто что-то искал в темноте. Этот внедорожник и его водителя видели несколько человек, но не придали этому особого значения. Вернувшись в автомобиль, человек развернулся и уехал.

И никто бы не вспомнил в посёлке об этом визитёре, если бы не события следующего дня, когда хозяйка той самой дачи обнаружила страшную находку. Утром женщина приехала к себе на дачу, чтобы покормить своих собак и проверить домик. Но, подходя к своему участку, остолбенела от ужаса. Вся поляна была в трупах щенков, их было очень много. Она не знала, что делать в такой ситуации, и позвала на помощь других местных жителей. Первой отозвалась Марина (имя изменено).

— Сначала я не поверила своим ушам, но, когда увидела всё сама, была в шоке. Их тут раньше не было, получается, что их кто-то привёз сюда специально и убил. Мёртвые щенки были повсюду, мы насчитали 12, на их шеях были следы как от удушения. Но оказалось, что есть и живые, их было трое. Они были очень напуганы и прятались в опавшей листве. Оставлять их там было нельзя, этих троих мы укутали и решили отвезти к ветеринару, — вспоминает женщина.

Этот щенок - девочка, она сейчас ищет дом.

Возможно, выжившим щенкам удалось спрятаться от страшной участи и именно их и искал человек, но так и не смог найти. А сумерки спасли трём пушистым комочкам жизни. Марина забрала милых щеночков к себе и теперь им ничего не грозит. Малышей показали ветеринару, щенки оказались полностью здоровы. Но врач отметил, что они пережили сильнейший стресс.

К счастью, в тепле заботливых человеческих рук, малыши быстро забывают плохое. Пока о них заботится Марина и ищет для щенков дом и хозяев, которые никогда не причинят им вреда. Одну малышку уже удалось пристроить в добрые руки, и она отправилась в свою семью.

Марина ищет для щенков дом и хозяев, которые никогда не причинят им вреда.

Одна из этих девочек тоже ждёт добрые руки. Если вы хотите подарить своё тепло и любовь этим щенкам, напишите в редакцию на почту natalia.eroshkina@phkp.ru

Несмотря на чудесное спасение трёх щенков, оставлять случившееся безнаказанным никто не собирался. На место убийства 12 питомцев вызвали полицию. Дожидаясь сотрудников правоохранительных органов, местные жители решили сами поискать очевидцев и узнать, кто мог сотворить такое. Но в таком тихом месте их оказалось немного.

— Мужчина по соседству вспомнил, что накануне вечером, уже в сумерках, на это место приезжал чёрный внедорожник, но на марку и номер он совершенно не обратил внимание. Пока эта вся информация, что у нас есть. Полицию мы прождали почти 3 часа, но к нам так никто и не приехал, —- говорит Марина.

В таких условиях найти живодёра было бы очень сложно, и надежда на это у местных жителей почти угасла.