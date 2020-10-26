Забастовка все-таки будет? Оппозиция в Минске готовит революционный «обход заводов»

К полудню в Минске началось непонятное брожение. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
С утра казалось, что объявленная Тихановской всебелорусская забастовка закончится, так и не начавшись. Работает завод «Атлант», который был объявлен бастующим. Работает транспорт, магазины, колхозы и все-все, что и раньше, собственно, работало.
Но к полудню в Минске началось непонятное брожение. Сначала на улицы колонной вышли студенты Минского технического университета, затем пошли неожиданные новости с предприятий. Объявили о сборе у своих предприятий железнодорожники, Минский моторный завод, велозавод, а также еще несколько предприятий.
Работает завод «Атлант», который был объявлен бастующим. Работает транспорт, магазины, колхозы и все-все, что и раньше, собственно, работало.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
К двум часам дня в городе, видимо, начнется еще одно шествие, по некоторым данным, протестующие будут ходить по заводам и фабрикам, увлекая за собой еще колеблющихся рабочих.
Первые задержания начались уже утром, была разогнана колонна студентов и первое видео стоящих на коленях в дворике РОВД уже гуляет по интернету.
МЕЖДУ ТЕМ
Белорусская забастовка "по-партизански": сняли видео и пошли работать
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин своими глазами посмотрел, бастует ли Минск (подробности)
КСТАТИ
"Белоруссия не успокоится еще года три": Чем закончится ультиматум Тихановской и что может ждать Минск дальше
Автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов предсказал дальнейшее развитие событий в республике (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Решительный и окончательный" бой в день ультиматума в Минске: Протестующие уткнулись в ОМОН
Первая часть Ультиматума Тихановской вышла комом - великий марш протеста накануне Общенациональной Забастовки не задался. С места событий передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)