«Бавария» - монстр. У «Локо» практически нет шансов

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-чемпион России «Локомотив» во вторник 27 октября проведет свой второй матч в группе ЛЧ. Соперником команды Николича станет действующий обладатель Кубка чемпионов «Бавария». У хозяев практически нет шансов в Черкизове – мюнхенцы в последние недели наводят ужас на на соперников.

Разгромы «Атлетико» и «Айнтрахта»

В последнем туре Бундеслиги «Бавария» грохнула «Айнтрахт» - 5:0 (хет-трик Левандовски), на прошлой неделе в ЛЧ опозорила «Атлетико» - 4:0, до этого громила «Арминию» (4:1), обыгрывала «Герту» (4:3), и отбирала Суперкубок Германии у дортмундской «Боруссии» (3:2).

Если вам еще не страшно за «Локомотив», подсчитайте сколько в среднем забивала команда Ханса-Дитера Флика голов за матч (если лень – то 4,0) и посмотрите на результативность Левандовски (10 голов в 5 матчах Бундеслиги). К тому же в матче с «Айнтрахтом» дали отдохнуть ряду ключевых футболистов, а того же Левандовски заменили на 68-й минуте.

В чем шанс «Локомотива»

Но при всей этой мощи «Бавария» - всего лишь вторая в текущем чемпионате Германии. Первую строчку таблицы она уступает «РБ Лейпциг» - старшему брату австрийского «РБ Зальцбург», с которым «Локо» а прошлой неделе сыграл вничью (2:2). А все потому, что «Бавария» месяц назад умудрилась «влететь» «Хоффенхайму» - 1:4. Так значит бывают у бездушной немецкой машины сбои.

Но чтобы он произошел, необходимо чтобы:

- Лидеры «Баварии», такие как Горецка и Левандовски, оказались на скамейке запасных.

- Соперник удачно играл на стандартах – угловых, прежде всего.

- Судьи были благосклонны и награждали фаворитов правом на пенальти.

- Хорошо играть в контратаках.

Способен сегодняшний «Локомотив» на все это? Как-то не верится.

Болельщики "Баварии" на трибунах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Локомотив» проигрывает «Ротору»

В последнем матче «Локо» в РПЛ все было наоборот, и команда Николича сенсационно уступила аутсайдеру «Ротору». Все пошло наперекосяк, в обороне было слишком много ошибок, да еще Антон Миранчук не забил пенальти. И если раньше «Локо» славился непроходимой защитой, то сейчас там даже при очень большой концентрации игроков обороны нет подстраховки.

Но для «Локомотива» и его тренера Лига чемпионов – кажется, более нужный турнир, чем РПЛ. В Европе Смолов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер и все остальные хотят показать себя больше, чем в РПЛ. Так что наверняка они настроятся терпеть все 90 минут, но смогут ли выдержать высокий темп ЛЧ – это огромный вопрос.

Игрок "Локомотива" Зе Луиш (в центре) в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) и "Локомотив Москва" (Россия). Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA/ТАСС

Букмекеры не верят в хозяев

Отсюда очень высокий коэффициент на победу «Локомотива» - 16,0. И даже ничья даст огромную прибыль тем, кто на нее поставит с кэфом 8,0. Так что более реалистично поражение «Локомотива», причем с разнице в 2 мяча и более. Кстати, букмекеры не сомневаются, что гости обязательно забьют - ставки на это принимаются с бессмысленным коэффициентом 1,1, и вообще «Бавария» без забитых голов с поля уходила в марте прошлого года. А вот на то, что пропустят обе команды можно поставить с хорошим кэфом 1,9. Так можно и патриотом российского футбола побыть, и сделать вполне разумный прогноз.

Матч состоится 27 октября на стадионе «Локомотив». Начало игры в 20:55.

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