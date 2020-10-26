Что мы знаем о коронавирусе сегодня: 15 самых важных фактов озвучил Центральный НИИ эпидемиологии

COVID-19 – абсолютно новая инфекция, необычная, не похожая на другие острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп. Фото: Иван МАКЕЕВ

- COVID-19 – абсолютно новая инфекция, необычная, не похожая на другие острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп. К сожалению, появляется огромное количество непроверенной информации – псевдонаучных статей, фейков, неподтвержденных фактов, - говорят в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора.

О последних достоверных данных, которые важно знать каждому сегодня, «КП» рассказала замдиректора института, профессор Наталья Пшеничная.

1. COVID-19 по своему течению серьезно отличается от гриппа.

- При ковиде выработка интерферона (белка иммунной системы. - Ред.) нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели заболевания, - поясняет Наталья Пшеничная. - Это ведет к запоздалому ответу иммунной системы. Она начинает реагировать, когда вирус уже размножился, причем, не только в верхних отделах дыхательных путей, но и проник в нижние отделы. В этот момент наконец-то происходит мощный запуск синтеза интерферона, что ведет к искаженному ответу иммунной системы. Самое опасное проявление этого - развитие цитокинового шторма. Именно в итоге атаки иммунной системы на собственный организм возникает тяжелое поражение легких. Повреждается эндотелий (внутренний слой) кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование.

2. Основной путь распространения инфекции – воздушно-капельный.

Во время разговoра при каждом выдохе выделяется более 200 вирусных частиц. Самое активное размножение вируса на первой неделе болезни происходит в носоглотке.

3. Заболеваемость зависит от погоды.

Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, низкие температуры и влажность вызывают переохлаждение организма. Это делает нас более восприимчивыми к инфекциям. Важно: заражение другими респираторными вирусами может осложнять течение ковида.

4. Человек, подхвативший коронавирус, становится максимально заразным за 2 дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

В среднем высокое выделение вируса наблюдается за 3-4 дня до появления симптомов (редко за 7 дней) и в течение первых 5 дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна.

Положительный результат ПЦР-теста на ковид не всегда означает, что человек заразен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5. У больных со среднетяжелой и тяжелой формой ковида выделение вируса может сохраняться до 20-го дня болезни.

У таких пациентов обнаруживался жизнеспособный вирус, который удавалось культивировать (то есть увидеть его размножение). При этом иммунный ответ возможен как на живой вирус, так и на его фрагменты.

6. Течение болезни у разных людей может очень сильно отличаться.

У некоторых ковид протекает с нормальной температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-2 дней дои субфебрильных цифр (до 38 градусов). У других пациентов катаральные симптомы (кашель и насморк) появляются сразу. У третьих болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля и/или одышки на второй неделе (при том, что их практически нет в дебюте болезни).

7. Ношение масок – самый эффективный и простой метод профилактики COVID-19.

Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц.

8. Тяжесть инфекции зависит от количества попавшего в организм вируса.

Поэтому маску необходимо носить всем — пусть она и не задерживает все 100% вирусных частиц, но в любом случае существенно снижает их количество.

9. Ученые выдвинули предположение, у кого выше шансы перенести ковид в легкой форме или бессимптомно.

У некоторых людей имеются так называемые перекрестно-реагирующие (кросс-реактивные) клетки Т-лимфоциты, уже знакомые с SARS-CoV-2. Есть версия, что они возникают после знакомства организма с сезонными коронавирусными инфекциями (простудами). Такая «натренированность» на коронавирус позволяет этим клеткам правильно реагировать на инфекцию. Именно поэтому люди, обладающие кросс-реактивными Т-лимфоцитами, возможно, легче переносят ковид, болеют бессимптомно либо оказываются неуязвимы для инфекции.

10. Положительный результат ПЦР-теста на ковид не всегда означает, что человек заразен.

Это исследование - мазок из носоглотки и/или ротоглотки - выявляет генетический материал (частицы вируса), но оценить его жизнеспособность по результатам ПЦР нельзя. Тем не менее, для гарантии безопасности окружающих и предотвращения распространения инфекции человек с положительной ПЦР должен находиться на изоляции.

11. Противовирусные препараты могут быть эффективны в самом начале болезни.

Такие препараты могут сработать, пока вируса в организме мало, он еще не успел размножиться и «наломать дров».

12. Гормональные противовоспалительные препараты обычно назначают при гипоксии (то есть недостатке кислорода в организме).

Эти препараты предназначены для того, чтобы снизить искаженный ответ иммунной системы, активность цитокинового шторма и воспаления в организме.

Противовирусные препараты могут быть эффективны в самом начале болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13. Также при лечении, особенно тяжелых пациентов, важно применять тактику антикоагуляции.

Речь идет о назначении кроверазжижающих препаратов, снижающих риск образования тромбов.

14. Улучшить насыщение легких кислородом помогает прон-позиция.

Это переворачивание больного на живот. Прон-позиция улучшает процесс оксигенации (насыщение легких кислородом) и снижает риск смерти.

15. Необходимо по возможности избегать интубации, то есть введения дыхательной трубки в трахею для подключения к ИВЛ.

Какого бы экспертного класса не были аппараты ИВЛ, все равно при их использовании существует риск механического повреждения ткани легких. При большом проценте поражения легких это критично, но иногда просто нет другого выхода.

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