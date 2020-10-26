Новый японский премьер определил две цели: мирный договор с Россией и проведение Олимпиады

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
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Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступил с программной речью перед депутатами парламента Страны Восходящего Солнца.
Он определил две глобальные цели своего премьерства: подписание мирного договора с Россией и проведение Олимпиады в Токио в 2021 году.
Суга уже высказывался об обсуждении с Россией статуса четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают спорным.
На этот раз он заявил, что:
- С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.
Также глава правительства объявил, что намерен без каких-либо сомнений провести в японской столице намеченные на будущий год Олимпийские и Паралимпийские игры, объявив их символом победы человечества над коронавирусом.
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