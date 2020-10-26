Новый японский премьер определил две цели: мирный договор с Россией и проведение Олимпиады

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступил с программной речью перед депутатами парламента Страны Восходящего Солнца.

Он определил две глобальные цели своего премьерства: подписание мирного договора с Россией и проведение Олимпиады в Токио в 2021 году.

Суга уже высказывался об обсуждении с Россией статуса четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают спорным.

На этот раз он заявил, что:

- С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Также глава правительства объявил, что намерен без каких-либо сомнений провести в японской столице намеченные на будущий год Олимпийские и Паралимпийские игры, объявив их символом победы человечества над коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов

Курильчане однозначно ответили на вопрос — кому должны принадлежать территории, на которых они живут (подробности).