"Убили в поезде": Любовь Успенская узнала страшную тайну о смерти мамы

Любовь Успенская всю жизнь считала, что ее мать Елена Чайка умерла при родах. Однако недавно певица узнала жуткую правду. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская много чего повидала на своем веку. Смерть собственных сыновей сразу после родов, проблемы с единственной дочерью Татьяной Плаксиной и страшная смерть мамы. Не так давно королева шансона узнала шокирующую тайну гибели родительницы.

Любовь Успенская всю жизнь считала, что ее мать Елена Чайка умерла при родах. Однако недавно певица узнала жуткую правду. На женщину напали в поезде и жестоко убили. "Открываю правду. Мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали, что она ехала в поезде и ее кирпичом били по лицу", - сообщила 66-летняя певица в эфире YouTube-шоу Валерии "Между нами".

Звездная подруга артистки ахнула. Но Любовь Залмановна продолжила свою исповедь. Она позвонила в Киев своим влиятельным друзьям. "Они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки", - разводит она руками.

Впрочем, Успенская итак знает, что мамы нет в живых. "Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка", - уверена королева шансона.

Ранее певица говорила, что ее мама умерла в роддоме из-за медицинской халатности. Об этом Любови Залмановне рассказали родные. Якобы сотрудники больницы отправились отмечать какой-то праздник и не слышали отчаянных криков женщины о помощи. "Соседки по палате думали, что мама рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она уже родила, может быть, выскочили бы, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью", - говорила ранее звезда.

Сейчас она переживает трудный период. Как известно, в начале года в семье вокалистки разгорелся крупный скандал. Единственная дочь звезды Татьяна Плаксина обвинила мать в побоях. После чего девушка сбежала к отцу в Америку. По словам Успенской, а ведь раньше они были лучшими подругами. "Когда Таня стала женщиной в 18 лет, она мне первой позвонила и сказала: «Я больше не девственница». Она мне рассказывала все подробности, настолько мы были в доверительных отношениях. Я дала ей понять, что я подруга", - вспоминала певица.

Все изменилось в один момент. Наследница знаменитости связалась с плохой компанией. Девушка попробовала галлюциногенный отвар. Из поездки она вернулась сама не своя. Звездная наследница била в барабаны и кричала, что стала шаманом.

Певица призналась, что постоянно следит за дочкой, несмотря на то что она находится в США. "Я знаю все. Я знаю каждый шаг. У меня есть люди, преданные, которым я могу доверять. Они помогают мне. Я никогда не опущу руки", - заверила звезда.