Последние новости из Минска: Забастовщики все-таки перекрыли дорогу. Одну

Перекрытие дорог по-белорусски. Одна полоса, один человек. Но водители не против: это на три минуты. Фото: Владимир ВОРСОБИН

С 26 октября оппозиция объявила в Белоруссии общенациональную забастовку. С крупнейших предприятий Беларуси поступает противоречивая информация: появляются сообщения о митингах и задержаниях, предприятия при этом продолжают работать. Спецкор "КП" Владимир Ворсобин передает из Минска:

- Ну наконец-то я нашел в понедельничном Минске хоть что-то похожее на протест. Белорусские студенты все-таки собрались у государственного университета и уже перекрыли дорогу. Причем, это сделал один человек. Он сейчас при мне стоит и показывает букву V - Виктория!

К полудню оппозиция все-таки выполнила свое обещание перекрыть дороги. Точнее, дорогу. Одну. Одним смельчаком, который не испугался. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Студентов около тысячи. И, что опять-таки удивительно, рядом нет ни милиции, ни автозаков. Пока. Таким образом, к полудню оппозиция все-таки выполнила свое обещание перекрыть дороги. Точнее, дорогу. Одну. Одним смельчаком, который не испугался. Для Белоруссии это редкость. Информация о задержаниях и даже взрывах шумовых гранат сейчас поступает из разных районов города, спецтехника едет в сторону МТЗ, говорят, силовики подтаскивают силы к ключевым предприятиям города. Чтобы не допустить выход рабочих на улицу.

Как выяснилось, это только начало. Студенты, символически перекрывавшие узкую улочку у собственного университета (сами водители были вовсе не против, так как перегораживали они от силы минуты на три), неожиданно двинулись к зданию правительства. Точнее, не к нему самому, а к католическому костелу, который находится по соседству. Несколько тысяч человек сейчас на центральной площади Минска и по какому-то волшебству силовиков не видно. Хотя уже идет информация о перекрытии МКАД в районе Парка высоких технологий. Митингующие кричат обидные для Лукашенко речевки, декламируют «Забастовка! Забастовка!» и Минск снова начал сигналить, чего, кстати, не было вчера, во время большого марша протеста.

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