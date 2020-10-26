"Для нас футбол - это не пытка": лидер "Баварии" рассказал о настрое на "Локомотив"

Томас Мюллер. Фото: REUTERS

Коронавирус внес свои коррективы в 2020-й год. И если раньше команды перед матчем Лиги Чемпионов спокойно приезжали в город, где им предстоит поединок и давали пресс-конференцию, то сейчас все делается как и многое - на удаленке. "Баварии" завтра, 27 октября, играть против "Локомотива". И в обед, ровно минута-в-минуту с "Локомотивом", мюнхенцы рассказали о том, как готовы к поединку 2 тура Лиги Чемпионов.

- Мы рады, что нам снова предстоит играть в этому турнире. Мы хотим продлить тот кураж, который сейчас чувствуем. Мы в хорошей форме, все предпосылки позитивные, - говорит Томас Мюллер на пресс-конференции перед игрой с "Локомотивом".

Как говорит полузащитник, напряженный график для него - не проблема. Нагрузки как в прошлом сезоне, так и в этом - схожи для футболиста:

- Стоит сказать, что за исключением двух, трех матчей, нагрузки чувствуются такими же как в прошлые сезоны - это мое мнение. Тяжело было всегда. Я не знаю, действительно ли нам предстоит сыграть больше матчей, но нельзя искусственно придумывать дополнительные турниры. Эти дебаты по поводу усталости зачастую ведутся в тех случаях, когда уровень игры на поле не получается объяснить по-другому.

При этом, Мюллер подметил - нет, тот факт, что они являются фаворитом в матче против "Локомотива", не влияет никак. Потому что для них футбол - не есть пытка:

- Для нас игра в футбол не является пыткой. Во многом в игре мы получаем большое удовольствие, особенно это касается нас, футболистов атаки. Мотивация появляется сама собой, и в данный момент нам не сложно заряжать себя. Нам легко удается с первых минут играть агрессивно, креативно и атакующе. Как правило, мы довольны своей игрой.

При этом, Мюллер сказал, почему не получилось действовать хорошо в поединках против "Герты" и "Хоффенхайма", которые сложились не очень хорошо для них:

- В матчах против «Герты» и «Хоффенхайма» мы, возможно, не так хорошо действовали в единоборствах, но в последних матчах в этом компоненте мы снова были на топ-уровне. Особенно против таких команд как «Атлетико» и «Айнтрахт» Франкфурт.

Для "Баварии" эта поездка - шаг на пути к новому титулу. Ведь немцам предстоит защищать звание победителя Лиги Чемпионов прошлого сезона:

- «Бавария» всегда является кандидатом на победу. В предыдущие годы мы всегда были в числе фаворитов. Сейчас мы чувствуем себя очень сильными, но в марте и апреле, когда будут проходить матчи плей-офф, нам это не поможет. Однако я верю, что клуб и команда способны повторить успех.

Матч "Локомотив" - "Бавария" пройдет в Москве завтра, 27 октября, и начнется в 20:55 по московскому времени.