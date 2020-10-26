Евгений Ловчев: Наши клубы не тянут на два фронта. Это шанс для «Спартака»

Евгений Ловчев в редакции `Комсомольской правды`. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Евгений Серафимович, все три наши клуба, выступающие в Лиге чемпионов, и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар», дружно проиграли в чемпионате России. Не тянут на два фронта?

- Точно не тянут. С другой стороны, никогда такой ситуации в футболе и не было. Конечно, вмешалась пандемия. Между чемпионатами практически не было перерыва. А сейчас у команд, выступающих в еврокубках, каждый третий день игра. Даже когда был перерыв на Лигу наций, пять человек из «Зенита» играли за сборные, человека 3-4 из «Краснодара» выступали за молодежную сборную. Локомотивские тоже разъезжались, играли. Конечно, наши команды к этому не готовы. Когда мы смотрим «Барселону», «Реал», когда видим, что там Марсело сидит в запасе и еще несколько сильных футболистов, то становится понятно, почему они могут играть в таком ритме. А у нас только «Зенит» может сделать более менее равнозначные замены - не играет Дзюба и Озмунд, выходит Ерохин, это, все-таки, определенный уровень. У других команд такой скамейки практически нет. А еще заболевают же у нас коронавирусом постоянно. Да, мы видим, что заболел Роналду, но это у них какие-то единичные случаи. А у нас прямо выпадают по несколько человек. И, конечно, это определенный опыт, чтобы команду подготовить. Повторю, напряг был у всех, и у «Зенита» в том числе. Бился летом за чемпионство. Потом кубок отпраздновали, суперкубок сыграли еще, потом начались травмы. Сейчас два центральных защитника. Словом, даже наши лидеры не укомплектованы так, как надо было бы на два соревнования. Но мы к этому придем потихонечку.

- Это шанс в чемпионате России для «Спартака», который не попал в еврокубки?

- Конечно, это шанс для «Спартака». И есть такой чемпионский фарт, что ли. Он во все времена существовал. Иногда играет плохо команда, а потом как-то вымучивает, забивает гол, потом потихонечку раскручивает, раскручивает. Дальше то, что они сейчас Мозеса взяли, ну, видно же, квалифицированный футболист и в хорошем состоянии находится. То как он исполнил этот гол в последнем матче с «Краснодаром» наши так не могут - ни Маслов, ни Рассказов. А за зиму «Спартак» может еще усилиться и опорника взять. Поэтому что все рядом и ЦСКА, и даже «Динамо»…

- Говорят, Тедеско предложили новый контракт.

- Как не предложить, когда команда идет на первом месте. Он в прошлом году практически разбирался, кто у него есть в команде. Разобрался. И теперь Тедеско практически с первой и до последней игры ставит один и тот же состав. Говорили, что не все ребята дотягивают, а они играли и играли, потому что команда должна наиграться, почувствовать связи. Единственное, что «Спартаку» может помешать стать чемпионом – это игра в обороне. Это сегодняшняя беда «Спартака», но она компенсируется характером.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- То есть оставляем Тедеско?

- Да. Команда-то выстроена, она играет.

Чемпионат России по футболу:

1. Спартак 12/27

2. Зенит 12/24

3. ЦСКА 11/22

4. Локомотив 12/21

5. Динамо 12/20

6. Ростов 12/20

7. Сочи 12/19

8. Краснодар 12/18

9. Рубин 12/18

10. Ахмат 12/17

11. Арсенал 11/12

12. Тамбов 12/12

13. Урал 12/11

14. Химки 12/9

15. Ротор 12/6

16. Уфа 12/6