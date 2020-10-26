Главный тренер "Баварии" вспомнил про Смолова перед игрой с "Локомотивом" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик. Фото: REUTERS

Главный тренер "Баварии" Ханс Флик накануне матча против "Локомотива" довольно позитивно отозвался о сопернике. Немцы приезжают в Москву в ранге фаворита не только матча, но и всего турнира. "Бавария" победила в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, но даже сейчас ее главный тренер призывает к осторожностям:

- Это одна из самых стабильных в плане формы команд российского чемпионата. Они пропустили меньше всего голов, а в атаке у них есть очень хорошие футболисты вроде Смолова и Эдера. Мы должны быть осторожны, играть с полной концентрацией - перед нами стоит не самая простая задача. Эта команда знает, как расставлять акценты в атаке, - сказал Флик про "Локомотив" перед игрой на "РЖД Арене".

У "Баварии" сейчас есть вопросы по составу. Он солидно укомплектован, но все же... Серж Гнабри по ошибке попал в карантин по коронавирусу, а Лерой Сане только-только сыграл на выходных за "Баварию". Флик говорит, что все в строю:

- Все здоровы. Серж присоединился к команде, Лерой уже играл на выходных, так что теперь в атаке у нас будет на пару вариантов больше. Серж всегда является кандидатом в стартовый состав, мы рады, что он снова в обойме.

И успел провести градацию турниров для себя как тренера "Баварии":

- Для меня Бундеслига является базовым турниром - это мои будни. Последними тремя матчами я очень доволен. Лига чемпионов - это нечто особенное, и мы постараемся в этом году добиться как можно большего успеха.

Матч "Локомотив" - "Бавария" пройдет в Москве завтра, 27 октября, и начнется в 20:55 по московскому времени.