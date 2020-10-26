Каждый охотник желает сдать: В России могут ввести экзамен перед выдачей охотничьих билетов

Чиновники задумали усложнить выдачу документов любителям пострелять в зверей Фото: Иван ПРОХОРОВ

Охотничий билет – главный, хоть и не единственные билет, который нужен охотнику. Получить его несложно, если человек не имеет судимости и не признан недееспособным. А по зеленой книжечке вам без особых продадут гладкоствольное оружие, например, ружье или карабин.

Чтобы оформить билет, нужно знать так называемый охотничий минимум: правила безопасности, обращения с оружием, знания о животных. Правда, знания эти никто не проверяет – как правило, достаточно просто расписаться, мол, да, ознакомился и все выучил. Исправить эту ситуацию решили в Минприроды. Чиновники предлагают проводить экзамены на знание охотминимума.

- Упорядочить этот вопрос давно пора, - уверен почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников. – А то сейчас такие ребята получают охотбилет, которые даже не знают, с какой стороны ружье держать надо. Раньше нужно было год без нарушений отходить в кандидатах, только после этого сдать экзамен и получить охотбилет. А сейчас через МФЦ даже расписываться ни за какой минимум не надо. Две фотографии, копия паспорта – и готово.

От проверки знаний потенциальных охотников может избавить разве что… нехватка денег. Дело в том, что на проведение экзаменов нужны средства. А все охотничьи дела относятся к ведомству регионов, большинство из которых финансовым благополучием похвастаться не может. Подсунуть журнал учета, чтобы человек поставил там свою подпись – якобы ознакомлен со всеми правилами – одно дело, а составить вопросы и проверить реальные знания, совсем другое.

Охотников со стажем же больше беспокоит вопрос, не заставят ли их переоформлять документы. Минприроды пока не раскрывает своих планов на этот счет.

- Сейчас зеленую книжку госохотбилета выдают раз и на всю жизнь. Если заставят по новой его оформлять, старые охотники возмутятся, - считает Татарников. – И так лицензии и разрешения за последние годы подорожали в десятки раз.