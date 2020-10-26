Москвичей с высокой температурой не пустят в метро, МЦД и автовокзалы

Повышенная температура считается одним из проявлений ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице продолжают бороться с коронавирусом. Один из признаков заболевания – высокая температура. Чтобы сократить распространение ковида в общественном транспорте и на вокзалах были установлены тепловизоры, которые теперь будут определять, кого пускать в метро, МЦД и поезда, а кого попросить вернуться домой и продолжить лечение.

- Тепловизоры появились на МЦД, в метро, на автовокзалах. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей. Как это работает? Если у входящего в метро, допустим, 37,5 градусов (высокая температура), тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

То есть теперь, кроме того, что на входе попросят надеть маску и перчатки, так еще и проверят температуру. Для этого не нужно подходить к тепловизору лично, аппарат сам считает в потоке, у кого есть высокая температура. А дальше уже будут действовать сотрудники метро, МЦД, автовокзала.

«КП» выяснила, что тепловизоры есть на всех станциях Московского метрополитена и МЦК. Их установили больше 400 штук. К тому же девять устройств есть на международных вокзалах: «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево». Проверять температуру с помощью тепловизоров начали также на автостанциях «Варшавская» и «Орехово».

У пассажиров может возникнуть вопрос на счет безопасности. Ведь многие по работе или роду деятельности спускаются в метро по несколько раз в день.

- Тепловизоры абсолютно безвредны. Они нужны как раз для безопасности — чтобы не допустить распространения коронавирусной и других инфекций, сберечь здоровье окружающих, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Коммунарке открылся резервный госпиталь с реанимацией для больных COVID-19

Крупнейший корпус интенсивной терапии рассчитан на лечение самых тяжёлых пациентов (подробнее)