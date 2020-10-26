Арбитр оценил спорные судейские решения в матче Спартак-Краснодар: «Если бы всё было последовательно, тогда такой реакции бы не было»

Центральный матч 12-го тура «Краснодар» - «Спартак» закончился победой красно-белых и, по уже сложившейся традиции, судейским скандалом. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Центральный матч 12-го тура «Краснодар» - «Спартак» закончился победой красно-белых и, по уже сложившейся традиции, судейским скандалом. Генеральный директор краснодарцев Владимир Хашик заявил о предвзятости судейства главного арбитра матча Владислава Безбородова и арбитра на VAR Кирилла Левникова. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в судейско-экспертную комиссию при РФС с просьбой дать оценку работе бригады арбитров.

Специально для «Комсомолки» арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные решения бригады Безбородова в центральном поединке 12-го тура Российской Премьер-Лиге, рассказал, какие именно действия арбитров вызывают негативные эмоции у руководителей клубов и экспертов. А также Николаев обратил внимание на удаление Романа Ерёменко, случившееся в матче «Ростов» - «Химки» прошедшего тура.

«Краснодар» 1:3 «Спартак»: фол Понсе и падение Жиго

Эпизод:

Первый спорный момент матча случился в моменте с первым забитым голом. Перед тем, как пробить по воротам и открыть счёт в матче, нападающий «Спартака» Эсекель Понсе жёстко сыграл в корпус против соперника. Арбитр Безбородов оценил эпизод в пользу красно-белых и позволил продолжить игру.

Второй эпизод - падение защитника «Спартака» Самуэля Жиго в собственной штрафной при атаке «Краснодара». После навеса мяча южан в штрафную подопечных Тедеско, один из игроков «Краснодара» положил руки на Жиго, который упал на поле от контакта. Важно, что после свистка арбитра «Краснодар» закатил мяч в ворота Максименко, но Безбородов гол не засчитал, ранее зафиксировав фол на Жиго.

- В эпизоде с Понсе я не буду обсуждать правильное или неправильное решение арбитра, - начал арбитр Николаев. - Хочу сказать, почему такая реакция «Краснодара» появилась. Это идёт от непоследовательности решения арбитра. В одном случае нарушение, в другом схожем случае - его нет. Если бы всё было последовательно, тогда такой реакции бы не было.

По эпизоду с Жиго: если мы проследим за моментами в других матчах и турах, которые были похожи на этот, - арбитры дают возможность в такой ситуации продолжить игру, дают борьбу. Если говорить всё о той же пресловутой последовательности, то, с моей точки зрения, было бы правильней продолжить игру. Я, опять же, говорю с позиции последовательности. Если бы он зафиксировал нарушение в первом случае с Понсе, то и во втором эпизоде с Понсе его действие можно было бы объяснить. Такой реакции бы не было.

В моменте с Жиго мы изначально будем говорить о том, что это не отменённый гол, потому что мяч был в воротах уже после остановки игры. В этой ситуации VAR никак не может вмешаться, это фол в нападении, - заявил Николаев.

«Ростов» 0:2 «Химки»: удаление Романа Ерёменко

Эпизод:

Капитан «Ростова» Роман Ерёменко играл в приёме навеса мяча с противоположного левого фланга атаки. Полусогнутой ногой финский полузащитник коснулся мяча, а после по инерции попал шипами в бедро игрока «Химок». Арбитр дал Ерёменко прямую красную карточку.

- В той ситуации в принципе главное было принять правильное решение, потому что оно было принято с паузой. Необходимо было зафиксировать фол и определить штрафной ли это удар или одиннадцатиметровый.

По дисциплинарной санкции: я бы согласился с судьёй. Хотя, многие говорят, что можно было сначала показать вторую жёлтую карточку, а не красную сразу. Тут мнения расходятся. Но судя по характеру травмы, можно говорить о красной карточке в этой ситуации. Иногда бывают последствия у футболистов, которые могут повлиять на решение арбитров. Это не определяющий момент, но один из критериев.

В этом эпизоде есть контакт контакт шипами бедра футболиста. Здесь не влияет кто первый касается мяча, - поделился с «Комсомолкой» арбитр Алексей Николаев.