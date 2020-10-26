«В опеке бесчисленное множество моих заявлений»: Москвичка, которая уже год пытается вернуть из приюта дочь, ответила на слова чиновников

Художница Оксана Романова пытается вернуть дочь, а органы опеки - лишить ее родительских прав

Москвичка Оксана Романова уже год не может вернуть из детского приюта свою 16-летнюю дочь. Девочка попала в спецучреждение после того, как ее одноклассница написала учительнице, что якобы Диана Романова (имя девочки изменено) ночует по подъездам. Мама рассказала в интервью «Комсомольской Правде», что у них случилась обычная бытовая ссора - девочка-подросток импульсивно отреагировала на напоминание матери о не помытой посуде и, хлопнув дверью, вышла вечером во двор. «В тот день Диана ночевала дома!» - уверяет Оксана. Тем не менее с ноября 2019 года девушка живет вне семьи. Хотя родительских прав Оксану Романову не лишали.

Департамент труда и соцзащиты Москвы прислал официальное письмо в Правозащитный аналитический центр, который оказывает Романовой юридическую поддержку. Чиновники заявляют, что «уже более 7 месяцев мама девочки не обращалась к нам с намерениями забрать девочку, дочку она не навещала…»

Оксана Романова в интервью сайту kp.ru прокомментировала эти слова.

- То, что я якобы семь месяцев не обращалась к приюту с намерением забрать дочь, и не пыталась с ней видеться, это ложь, - говорит Оксана Романова. - В опеке бесчисленное множество моих заявлений. В некоторые месяцы я писала даже по несколько заявлений, требуя вернуть дочь в семью. Она незаконно содержится в приюте. Никакая моя вина, как родителя, ни в чем не установлена. Судебного разбирательства не было. На меня не заводили ни административных, ни уголовных дел. Я не ограничена в правах. Я раз пять приходила в приют для работы с психологом, но после этих встреч ничего не происходило. Меня не пускали в приют, говорили, что мне запрещено посещать дочь.

При этом, как уверяет женщина, никаких документов, которые подтверждали бы этот запрет, ей ни разу не предъявили.

- Кстати, после выхода статьи на сайте «Комсомольской Правды» с нами в приют поехала съемочная группа одного из каналов…

По словам Оксаны Романовой, журналисты снимали, что охранник заявлял на камеру, что «маме запрещено видеться с девочкой». Когда же телевизионщики прошли на территорию и стали снимать руководителя приюта, тот картинно отругал человека, сидящего на вахте.

- А я просто прошу вернуть мне дочь, - говорит женщина.

Напомним, органы опеки вышли в суд с иском, требуя ограничить Оксану Романову в родительских правах. (Это значит, что девочка должна продолжать жить в приюте, а мама выплачивать алименты на ее содержание). Юридически следующим шагом может стать иск о лишении родительских прав.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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Художница Оксана Романова пытается вернуть дочь, а органы опеки - лишить ее родительских прав (подробнее)