Первый канал подтвердил участие России в «Евровидении-2021»

Кто представит Россию в конкурсе? Сильно вероятно, что Little Big. Фото: www.youtube.com

В этом году «Евровидение» формально не отменили, но прошло оно в весьма странном, новом, виртуальном формате. После этого организаторы шоу не раз заверяли, что бросят все силы, чтобы в 2021 году конкурс состоялся и выглядел зрелищно, несмотря на угрозу второй волны эпидемии. Для этого даже разработали несколько сценариев развития событий.

И вот теперь Европейский вещательный союз окончательно подтвердил — «Евровидению-2021» быть. Конкурс состоится там же, где и в этом году, в Голландии, а точнее в Роттердаме, предположительно, на арене Ahoy. И с тем же составом стран-участниц. В их числе и Россия. В пресс-службе Первого канала «КП» подтвердили эту информацию.

- У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в конкурсе в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году, - подчеркнул супервайзер «Евровидения» Мартин Остердал. - Вместе с нашими ведущими вещательными компаниями мы продолжаем разрабатывать 4 различных сценария и поддерживаем диалог со всеми участниками. Наша команда усердно работает над тем, чтобы песенный конкурс «Евровидение» вызвал волнение и новаторство, которых ожидают более 180 миллионов зрителей, несмотря на сложные обстоятельства.

Кто представит Россию в конкурсе? Сильно вероятно, что Little Big. Во-первых, эти питерские ребята никогда не откажутся от такого уровня пиара. Во-вторых, у них есть все предпосылки для победы — в шоу любят фриков с задорными, прилипчивыми композициями. В-третьих, их песня Uno, написанная специально для «Евровидения» побила все возможные рекорды в Youtube по числу прослушиваний (у клипа 160 миллионов просмотров — столько раз не смотрели ни один трек с «Евровидения» за всю историю шоу). Так что почему бы и в следующем году не рискнуть?

- Мы поставили очень высокую планку для того, чтобы придумать три потрясающих живых лайв-шоу для аудитории в 180 миллионов человек, даже в эти непростые времена, - рассказал Ситсе Баккер, исполнительный продюсер шоу. - Чтобы добиться этого, мы работаем над обширным протоколом, который гарантирует здоровье сотрудников, участников, прессы и посетителей.

Как мы помним, 65-й конкурс «Евровидение» в 2020 году был запланирован на 12 - 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up). Однако в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире 18 марта Европейский вещательный союз отменил конкурс. Онлайн-шоу с участниками конкурса провели в Youtube. Теперь планируется, что «Евровидение-2021» пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.