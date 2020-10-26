Рано успокоились: «Забастовка» в Белоруссии набирает обороты

Поняв, что Ультиматум Тихановской вот-вот провалится, на улицу вышли студенты Фото: Владимир ВОРСОБИН

Корреспондент «КП» в Минске продолжает следить за развитием обстановки после объявленной с понедельника, 26 октября, всебелорусской стачки. С самого утра в Минске все магазины и заводы работали как часы. Однако к полудню начало искрить.

Поняв, что Ультиматум Тихановской вот-вот провалится, на улицу вышли студенты.

Сначала они перегородили дорогу у госуниверситета. Потом отправились к костелу на центральной площади.

Демонстрантов пока раз в десять меньше, чем вчера Фото: Владимир ВОРСОБИН

А с центральной площади города двинулись по Проспекту Независимости. Пока не перегораживая дорогу, но в связи с нарастающей численностью толпы это уже становится невозможно.

Демонстрантов пока раз в десять меньше, чем вчера - несколько десятков тысяч - что говорит о том, что большинство вчерашних демонстрантов все-таки пошли на работу. А это значит, ближе к вечеру количество демонстрантов может упятериться.

Для властей все принимает достаточно неприятный оборот, потому что разогнать такую массу народа уже без проблем не получится. Это было возможно час назад, когда тысяча студентов двинулась от своего Белорусского государственного университета. Видимо, поэтому силовики сохраняют сегодняшнее правило не вмешиваться в протест.

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