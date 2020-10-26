Малькевич призвал Турцию вернуть Шугалея и Суэйфана в Россию

Глава Фонда поблагодарил Эрдогана за вмешательство в ситуацию и помощь российским гражданам, похищенным в Ливии. Все это время Шугалея и Суэйфана удерживали боевики RADA, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС). Сейчас за их безопасность будут отвечать турецкие военные.

Глава ФЗНЦ выразил надежду, что турецкая сторона окончательно решит вопрос с возвращением россиян домой.

«Этот шаг станет очередным подтверждением дружеских отношений между Россией и Турцией», — написал Малькевич Эрдогану.

Также он отметил, что российская общественность будет безмерно благодарна Анкаре и лично президенту Турции за помощь в возвращении на родину наших соотечественников.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Триполи в мае 2019 года. Без предъявления каких-либо обвинений их заключили в частную тюрьму «Митига». ПНС Ливии пыталось обвинить их в нелегальном пересечении границы, однако их версия тут же была опровергнута в местных СМИ, которые опубликовали фотографии загранпаспортов россиян.