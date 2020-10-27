В российских паспортах обнаружены микроскопические слова, которые никто не замечает. Объясняем, зачем они

«Комсомольская правда» выяснила, какие секреты скрываются в главном документе страны Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мало кто знает про то, что все строчки на главной странице паспорта состоят из крошечных букв. Более того, они складываются в осмысленные слова (например, строчка, где записана фамилия обладателя паспорта на самом деле представляет такую последовательность букв «фамилияфамилияфамилия…»). Хотя невооруженным глазом разглядеть эти слова сложно, сколько не приглядывайся. Для этого нужна лупа или фото высокого разрешения.

Об этом и других секретах главного российского документа «Комсомолка» поговорила с экспертом Многопрофильного центра судебных экспертиз и криминалистики (МЦСЭК) Екатериной Д.

- Строчки из крошечных букв в документах специалисты называют микротекстом, - объясняет специалист. - Микротекст используется как средство защиты во многих официальных документах, ценных бумагах и даже в некоторых оттисках печати. Микротекст защищает документ от подделки тем, что его очень сложно воспроизвести при помощи современных принтеров.

Строчки из крошечных букв в документах специалисты называют микротекстом Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Для чего нужен код подразделения?

- Код подразделения в паспорте состоит из 6 цифр. В этом условном обозначении зашифрована информация об отделении УФМС. Первые две цифры обозначают номер региона (субъекта РФ) в котором выдан паспорт, последующая цифра – указывает на уровень подчиненности подразделения (управление, отдел, отделение и т.п.) Последние три цифры — это номер паспортного стола, выдавшего документ. Этот код нужен для упрощенного заполнения каких-либо документов, где в разделе «место выдачи документа» указывается код подразделения.

Код подразделения в паспорте состоит из 6 цифр. В этом условном обозначении зашифрована информация об отделении УФМС. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Что означает строчка «личный код»?

- Ранее в проекте закона «О государственном регистре населения РФ» рассматривалось законодательное определение термина «личный код» гражданина. Под ним понимается идентификационный номер, который присваивается человеку, учтенному в систематизированном своде документированных персональных данных, формируемых на основе проведения государственного учета населения России. Документ не обрел юридической силы. Но постановление правительства 1997 года нормативно закрепило внесение реквизита «личный код» в паспорт гражданина РФ. Однако в инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов есть примечание: «Реквизит "личный код" до разработки системы кодирования граждан временно не заполняется».

- Можно ли вклеить чужую фотографию?

- Третья страница паспорта после того, как на нее приклеивается фотокарточка владельца паспорта, под воздействием высокой температуры закрывается пленкой с голографическим изображением. Во-первых, это нужно для предохранения от быстрого естественного износа страницы, ведь текст или фотокарточка может, например, выцвести или стереться со временем. Во-вторых, это защищает от внесения изменений и замены фотографии.

Третья страница паспорта после того, как на нее приклеивается фотокарточка владельца паспорта, под воздействием высокой температуры закрывается пленкой с голографическим изображением. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В паспортах старого образца очень часто меняли данные, путем подчисток и дописок. Можно было изменить всего одну из букв в фамилии, и паспорт выдан на другого гражданина. Фотокарточку без ламинации в паспорте заменить на другую, естественно, проще. В паспорте нового образца заменить фотокарточку, не повредив зашитую пленку, невозможно.

- Почему подпись начальника отделения и самого гражданина вносится обязательно черной ручкой?

- Такое указание содержится в административном регламенте МВД № 851. Почему именно черной? Скорее всего, потому что она будет видна в инфракрасных спектрах излучения света, а другие цвета в них не видны.

В паспорте нового образца заменить фотокарточку, не повредив зашитую пленку, невозможно. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Есть еще какие-либо особо защищенные страницы?

- Восемнадцатая и девятнадцатая страницы бланка паспорта предназначены для внесения отметок о группе крови и резус-факторе владельца паспорта, о его идентификационном номере налогоплательщика, о получении паспорта за пределами территории Российской Федерации, а также о ранее выданных паспортах. В бумагу девятнадцатой и двадцатой страниц введена защитная металлизированная нить, которая меняет цвет в зависимости от угла зрения, отдельные участки нити видны на поверхности девятнадцатой страницы. Металлизированная нить защищает от подделок документы и деньги.

- Будет ли паспорт считаться недействительным, если владелец паспорта сделал заметку на одной из страниц ручкой? Будет ли он недействителен, если страницы порвутся, будут залиты или испачканы?

- Все сведения, которые можно вносить в паспорт гражданина, строго регламентированы Положением о паспорте. Если страницы порвутся, будут залиты или испачканы, паспорт будет действительным, но подлежит обязательной замене, особенно, если из-за этих повреждений утрачены какие-либо сведения. В правилах паспорта на 20 странице прописано, что гражданин обязан бережно хранить паспорт!

Подпись начальника отделения и самого гражданина вносится обязательно черной ручкой Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- На последней странице есть правило: «Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренным законодательством РФ». Что это означает? Например, если в арендных сервисах просят в залог паспорт, отдавать паспорт кому-либо нельзя? Или в отелях паспорта забирают для оформления. Насколько это корректно?

- Это не то, чтобы некорректно, а является нарушением закона. Паспорт могут изъять только правоохранительные органы и только в исключительных случаях, например, если есть подозрение, что документ поддельный, если человек попал под следствие или задержан до выяснения обстоятельств, и в других исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ.