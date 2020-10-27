«Прибор обещали починить, но никто так и не приехал»: Слабовидящему москвичу, которому был положен бесплатный компьютер для чтения пальцами, вручили нерабочую технику

Автор фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Алексею Черникову 21 год. Парень начал терять зрение еще в самом раннем детстве.

- У меня дистрофия сетчатки. Врачи так и не установили, почему она возникла. Диагноз поставили в три года. Первые шесть лет я еще как-то учился в обычной школе, читал учебники сначала с лупой, потом с электронным увеличителем. А с седьмого класса я уже учился в школе для слепых и слабовидящих. К окончанию школы зрение упало практически до нуля. Вижу только свет. По улицам хожу только с тактильной тростью, конечно.

Алексей учится на четвертом курсе очного отделения РЭУ имени Плеханова. Планирует доучиться на политолога, а затем получить второе высшее - юридическое. Ну, и в будущем работать именно юристом.

С одной стороны, нам постоянно рассказывают, как потихоньку меняется к лучшему городская инфраструктура: ее постепенно подстраивают под маломобильных граждан. Также появляются различные технические устройства, которые облегчают людям жизнь. А с другой… Алексей Черников сам недавно оказался в такой ситуации, что хоть дипломную работу по ее мотивам пиши. По юриспруденции.

ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

В России у каждого инвалида есть ИПР - индивидуальная программа реабилитации. Это такой важный промежуточный документ, в котором профильные медики указывают, какие медикаменты нужны человеку, какое санаторно-курортное лечение, какие технические устройства. В ИПР для слабовидящих с недавнего времени начали включать специальные портативные компьютеры с рельефно-точечным шрифтом Брайля - это такие выпуклые символы, которые незрячие «читают» подушечками пальцев. Одна такая штука стоит около 230 - 250 тысяч рублей. И незрячим, если компьютер внесен в ИПР, выдают его бесплатно.

Алексей достает из чехла устройство, чтобы показать. Это как раз то устройство, что было положено ему от государства. С виду компьютер для незрячих выглядит как небольшая коробка с тремя линиями кнопок. Сверху идут функциональные клавиши (назад, вперед, ввод и прочее). Следующая линия из шести кнопок - чтобы печатать брайлевским шрифтом. Ниже - 16 кнопок, с помощью которых как раз и происходит чтение с невидимого экрана.

- Вот здесь, на этой строчке, выскакивают нужные точки, которые соответствуют разным буквам, цифрам, знакам, - объясняет молодой человек. - Я могу вот так пальцем считывать - слева направо…

Но штука в том, что переданный Алексею Черникову аппарат оказался нерабочим!

«ЧУДО»-МАШИНА

- Что не так с этим аппаратом?

- С ним не так примерно всё. Он изначально даже работал не так, как должен.

Алексей включает аппарат. Он начинает ритмично щелкать - вроде как загружается. Через несколько секунд звук исчезает. Алексей ощупывает подушечками пальцев строчку:

- Шеститочия должны подняться, передавая мне то, что сейчас написано на экране. Но они ничего не передают.

Пальцы Алексея поднимаются на кнопки первого ряда.

- По идее я сейчас выполняю различные команды. И это все должно отображаться на шеститочиях. Более того - дублироваться голосом. Но не происходит ни того ни другого. Я уж не говорю, что после нескольких минут работы он начинает греться и появляется жуткий запах пластика.

По словам Алексея, аппарат ему привозил человек из компании, производящей эти устройства.

- Когда я подписывал акт приема-передачи, он сказал, что, если будут какие-то проблемы, звоните, мы приедем и исправим. Через пару дней я позвонил и сказал, что проблема есть и она большая. Меня пытались по телефону проконсультировать, но консультации не помогли. И никто ко мне не приехал чинить это устройство…

СДЕЛАНО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Эти аппараты же не само государство производит?

- Нет, конечно. Есть компания, которая выиграла тендер на поставку этого оборудования. Государство их закупает и предоставляет инвалидам. Конкретно вот этот аппарат сделала компания «Круст», она размещается в Екатеринбурге. Человек, который приходил ко мне, был представителем этой компании. Насколько я помню, он очень спешил. Пришел аж в субботу. Видимо, чтобы успеть распространить эти свои агрегаты, закрыть тендер, прежде чем посыплются жалобы.

- Вы думаете, были и другие жалобы?

- На следующий день после того, как нам принесли этот аппарат, маме позвонила представительница фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» - мы являемся их подопечными - и сказала, что сейчас начали распределять такие приборы. Сказала, что их пока не стоит брать, потому что есть уже плохие отзывы. Мама говорит: увы, они уже успели нам вручить. После этого мы решили, что надо обращаться в Департамент здравоохранения с требованием поменять этот прибор на работоспособный аппарат. Представители фонда помогли нам составить заявление. Департамент официально написал нам отказ в замене прибора, потому что акт приема-передачи уже подписан и вернуть это невозможно.

«ПОДПИШИТЕ БУМАГУ, ЧТО НЕ ИМЕЕТЕ ПРЕТЕНЗИЙ»

Тогда представители фонда помогли Черниковым связаться с членами экспертного совета, который сертифицирует подобные устройства, признает их годными или негодными.

- Я ездил к ним с этим прибором, показывал им. Мне сказали, что через экспертный совет доведут до Департамента здравоохранения, что этот прибор неработоспособен и тендер надо отменять. А потом произошла интересная вещь. Мне позвонили представители компании «Круст» и предложили поменять вот этот аппарат на другой - их же производства. Я отказался. Мы на тот момент уже планировали обращаться в прокуратуру. Через несколько дней еще один звонок из «Круста»: «Давайте мы сами, в частном порядке, предоставим вам аппарат аналогичного функционала ElBraille? Только вы подпишите бумагу о том, что не имеете претензий». Я не знаю, кто на них кулуарно надавил, но через какое-то время мне действительно доставили ElBraille. Правда, приехал не представитель, а курьер из сторонней курьерской службы. И он даже не стал забирать старый аппарат.

Алексей рассказывает, что новый портативный компьютер работает четко, без нареканий:

- Эти компьютеры ElBraille поставлялись еще несколько лет назад. Когда я еще в школе учился, они в классе информатики стояли, мы на них учились. И все это время они активно эксплуатируются разными специализированными организациями. И нареканий нет. И, кстати, сейчас по ИПР именно ElBraille слепым дают.

Слава богу, в случае Алексея Черникова с компьютером, который так необходим для учебы, все завершилось хеппи-эндом. Но парню повезло. Потому что ему помогал фонд. Потому что он сам готов был отстаивать свои права. А сколько таких дефектных аппаратов могли вручить незрячим и в итоге отказаться обменять их на нормально работающие модели? Вопрос открытый!

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