В Вероне завершился XIII Евразийский экономический форум

Записи мероприятий Форума доступны на сайтах и в социальных сетях Фонда Росконгресс и Евразийского экономического форума

В Вероне (Италия) завершился XIII Евразийский экономический форум, организованный ассоциацией «Познаём Евразию», Фондом Росконгресс и Петербургским международным экономическим форумом.

В форуме приняли участие главы международных компаний, бизнес-объединений и общественных организаций, политические деятели, дипломаты, эксперты, представители научного сообщества, журналисты, среди них: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Италии Сергеий Разов, посол Италии в России Паскуале Терраччано, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, главный исполнительный директор ПАО РоснефтьИгорь Сечин, член совета директоров ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон, заместитель председателя правления, «Газпром», генеральный директор «Газпромэкспорт» Елена Бурмистрова, президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель правления, президент, председатель правления концерна «Тоталь» Патрик Пуянне, президент и исполнительный директор Pirelli & C. Марко Тронкетти Провера и другие.

«Дискуссии, прошедшие в рамках Форума в различных форматах за эти два дня, будут способствовать укреплению сотрудничества и продолжению поиска ответов на общие вызовы, стоящие перед странами евразийского пространства. Мы рады видеть желание наших партнеров развивать диалог и продолжать взаимодействие в любых, даже самых непростых условиях. Мы целиком разделяем это стремление и убеждены, что в будущем нас ждет еще множество проектов и задач, искать решение которых мы будем – как и всегда – вместе», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В первый день Форума состоялась специальная сессия «Будущее нефтяной промышленности: новый стратегический взгляд на спрос, предложение и равновесие рынка в рамках курса на новую модель социально-экономического развития», в ходе которой главный исполнительный директор ПАО Роснефть Игорь Сечин рассказал о возрастающей роли энергетики и взаимодействия между странами-производителями в обеспечении мировой экономической безопасности.

В деловую программу форума вошли 8 сессий, участники которых рассмотрели вопросы взаимодействия на евразийском пространстве в сфере энергетики, финансовых технологий, здравоохранения. Обсудили также сценарии восстановления мировой экономики после кризиса, поиск нового миропорядка, преодоление социального неравенства и бедности, роль генетики в охране здоровья человечества.

«Наиболее эффективный ответ на кризис основан на совместной работе и взаимодействии. Нужен солидарный подход – товарообмен и торговые отношения на всех уровнях помогают преодолеть кризис. Несмотря на сложные времена, мы продолжаем поддерживать связи с нашими евразийскими партнерами. В этом смысле кризис может стать возможностью для обновления наших сложившихся взаимоотношений», - сказал Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли.

«Нам следует разрабатывать инклюзивные механизмы, обеспечивающие кумулятивный эффект от участия всех стран Евразии в едином пространстве экономики, коммуникаций, инфраструктуры, транспорта, энергетики, экологии и прочих областей», - отметил сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В рамках деловой программы Фонд Росконгресс при поддержке Фонда «Контент» и телеканала «Доктор» организовал сессию на актуальную тему «Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху Covid-19». Ее участники обсудили меры, которые могут принять национальные и местные органы здравоохранения, чтобы эффективнее противостоять COVID-19, а также формирование надежной инфраструктуры реагирования на угрозы пандемии.

В преддверии форума состоялись мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Прошла Ассамблея, посвященная памяти советского партизана Владимира Тулиско, который сражался с оккупантами в рядах итальянского Сопротивления, и церемония открытия памятника герою. Состоялась историческая научная конференция «Кто победил на самом деле во Второй мировой воийне?», а также открытие фотовыставки «Спасенный мир», посвященной ключевым событиям Второй мировой войны, и фестиваля фильмов о войне. Программу мероприятий завершил концерт «Песни нашей Победы» в исполнении «Хора Турецкого».

«Завершившийся Форум показал, что в самой сложной ситуации можно находить решения. В условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса, поразивших всю планету, необходимо объединять усилия и совместно отвечать на общие вызовы. В одиночку никто не может одержать победу», - сказал в заключительном слове Председатель Совета директоров Банка Интеза, Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико.

Записи мероприятий Форума доступны на сайтах и в социальных сетях Фонда Росконгресс и Евразийского экономического форума.