В Тульской области очистили берега Голубых озер от мусора

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Голубые озера около деревни Кондуки – одна из главных достопримечательностей Тульской области. Свою популярность они получили, благодаря кристальной бирюзовой воде и терриконам, которые окружают их. Последние цветом и рельефом напоминают инопланетные.

Уникальная природная локация невероятно востребована у туристов. Однако у этой популярности есть и негативная сторона. К сожалению, после себя отдыхающие оставляют много мусора.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

23 октября на борьбу с ним вышли волонтеры. Это вторая масштабная уборка в рамках акции «Вода России» в этом году.

- За 6 лет существования акция объединила более 5 млн экологических волонтеров. 2019 год по праву стал одним из масштабных - проведено несколько тысяч мероприятий, участниками которых стали более 900 000 человек. Было очищено более 24 км береговой территории водных объектов. Это сопоставимо половине длины экватора земли, - отметила представитель ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Светлана Тайшманова.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Тульская область с 2014 года является активным участником акции по очистке берегов водоемов от мусора, реализуемой в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Благодаря этому многие водоемы региона начали заметно преображаться.

- «Вода России» - это масштабная акция по уборке берегов. Судя по нашему региону, сознание людей меняется абсолютно. Все больше людей выходят на подобные акции. Становится чище, - говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина. - Что касается Романцевских гор, то туристический поток вырос в разы. Мы увидели высокую нагрузку на природные объекты.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Экологическое просвещение стало одной из мер, благодаря которой Кондуки преображаются. Но на этом региональные власти не собираются останавливаться. Проект по развитию особо охраняемой природной территории «Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки») стал победителем конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив. Для реализации первого этапа благоустройства региональное правительство выделило 28 млн рублей.

- Сейчас муниципалитету выделены средства на первоочередные мероприятия – будет построена дорога, установлены контейнерные площадки. Это снизит антропогенную нагрузку. В планах развитие инфраструктуры территории, - подчеркнула замминистра.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Наряду с волонтерами к уборке присоединилась известный блогер (почти 2 млн подписчиков), телеведущая, певица Нелли Ермолаева. Амбассадор акции «Вода России» отметила красоту Романцевских гор.

- Это уникальное место с марсианскими пейзажами. Я благодарна акции «Вода России», что могу увидеть своими глазами красоту, которую нам подарила природа, могу запечатлеть и показать своему сыну. Мы призываем людей не мусорить. Если все массово будут оставлять хоть по одной бумажке, бутылке, то, к сожалению, это может привести к необратимым последствиям. А мне бы очень хотелось, чтобы последующие поколения могли увидеть все то, что вижу я на сегодняшний день, - поделилась Нелли Ермолаева.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Результатом проведения уборки стали более 350 мешков мусора. Участники акции очистили порядка 2 км береговой линии. Организаторы отмечают, что итоги уборки могли быть более впечатляющими. Однако в силу ограничений из-за коронавируса ее масштабы было решено сократить. Кроме того, волонтеры работали на расстоянии социальной дистанции и в масках.

Несмотря на ограничения, атмосфера царила праздничная. Уборку сопровождала динамичная музыка, конкурсы, дискотека, согревались волонтеры горячим чаем и полевой кашей. В завершении мероприятия состоялось чествование самых активных участников акции.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Среди награжденных – директор тульского отделения региональной общественной организации «Экологическая защита» Ольга Чернецова.

- Многие активисты против участия в субботниках, но я считаю, что это реальный пример воспитания. Тот человек, который хоть раз принял участие в субботнике, своими глазами увидел, какой огромный след оставляет человек в природе, никогда после этого не будет мусорить. Поэтому очень важно к этим вопросам привлекать молодежь, чтобы один раз погрузившись, они стали примером для своих ровесников и вдохновляли их не мусорить. Акция «Вода России» для меня стала уже родной. В Кондуках я уже раз 4. Могу сказать, что количество мусора уменьшается. Но я мечтаю, чтобы его не осталось здесь совсем, - заключает Ольга Чернецова.