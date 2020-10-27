Анекдоты: Один из симптомов постоянно мутирующего коронавируса - галлюцинации, что вам положены большие выплаты

Друг после свадьбы не стал с машины снимать все эти банты и шарики - так ездит, сигналит...

Ему дорогу уступают, думают - отстал...

* * *

Мужик летит по городу на дикой скорости на своем авто. Увидев это, за ним начинает гнаться полицейский на своей машине. Догоняет, тормозит:

- Сэр, если вы назовете мне очень вескую причину, по которой вы превысили скорость, причем такую причину, которой я раньше не слышал, я вас отпущу.

- Год назад моя жена сбежала с полицейским. Когда я увидел, что вы преследуете меня, то подумал, что вы хотите ее мне вернуть.

- Хорошего дня, сэр!

* * *

- Скажите, а как вы стали сантехником?

- В детстве я мечтал стать космонавтом. Но когда мне сказали, что на космическом борту есть санузел, решил узнать больше, чем остальные космонавты…

* * *

Врач говорит:

- Чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, ему нужно больше пить и гулять.

Жена:

- Доктор, я тогда поражаюсь, как он вообще умудрился заболеть?!

* * *

- Ищу любую работу!

- Вот метла, начинай мести.

- Извините, но я все-таки МГУ окончил...

- А-а-а! Давай покажу, как.

* * *

Муж возвращается из командировки, а на кухне сидит здоровенный детина. Муж спрашивает у жены:

- А это еще кто?!

- Ты мне кухонный комбайн на 8 Марта дарил?

- Ну, дарил.

- Так вот он - комбайнер.