Анекдоты: Один из симптомов постоянно мутирующего коронавируса - галлюцинации, что вам положены большие выплаты

Друг после свадьбы не стал с машины снимать все эти банты и шарики - так ездит, сигналит...
Ему дорогу уступают, думают - отстал...
* * *
Мужик летит по городу на дикой скорости на своем авто. Увидев это, за ним начинает гнаться полицейский на своей машине. Догоняет, тормозит:
- Сэр, если вы назовете мне очень вескую причину, по которой вы превысили скорость, причем такую причину, которой я раньше не слышал, я вас отпущу.
- Год назад моя жена сбежала с полицейским. Когда я увидел, что вы преследуете меня, то подумал, что вы хотите ее мне вернуть.
- Хорошего дня, сэр!
* * *
- Скажите, а как вы стали сантехником?
- В детстве я мечтал стать космонавтом. Но когда мне сказали, что на космическом борту есть санузел, решил узнать больше, чем остальные космонавты…
* * *
Врач говорит:
- Чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, ему нужно больше пить и гулять.
Жена:
- Доктор, я тогда поражаюсь, как он вообще умудрился заболеть?!
* * *
- Ищу любую работу!
- Вот метла, начинай мести.
- Извините, но я все-таки МГУ окончил...
- А-а-а! Давай покажу, как.
* * *
Муж возвращается из командировки, а на кухне сидит здоровенный детина. Муж спрашивает у жены:
- А это еще кто?!
- Ты мне кухонный комбайн на 8 Марта дарил?
- Ну, дарил.
- Так вот он - комбайнер.