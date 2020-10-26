Колония отменяется: неожиданный поворот в деле Михаила Ефремова

Сегодня Михаила Ефремова в СИЗО навестили его адвокаты. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Сегодня Михаила Ефремова в СИЗО навестили его адвокаты. Ожидалось, что после общения с актером защитники сообщат, в какую колонию его отправят - по закону, "переезд" должен состояться в течение 10 дней после решения апелляционного суда. Поговаривали даже, что это вопрос решенный: мол, сам Ефремов выбрал исправительное учреждение в Чувашии, где много лет назад народ просвещал его прапрадед по материнской линии Иван Яковлев.

Однако, неожиданно для всех Михаилу Олеговичу удалось остаться в СИЗО "Водник", хотя его приговорили к сроку в колонии общего режима.

- Михаил Олегович останется здесь до кассации. Сейчас мы подаем жалобу и будем ждать рассмотрения дела, - рассказал kp.ru один из адвокатов артиста Роман Филиппов.

- Но как это возможно, если СИЗО - не колония? - уточнила "КП".

- А что, по-вашему, это не исправительное учреждение? - парировал защитник.

- Разве с момента вступления приговора в силу у Ефремова не должны были появиться трудовые обязанности? Насколько нам известно, никакой работой в СИЗО он не занимался: читал книги, смотрел телевизор.

- Трудовые обязанности остаются на усмотрение руководства изолятора. И насколько мне известно, Михаил Олегович и раньше чем-то занимался. Возможно, уборкой.

- Может ли кассационный суд принудительно отправить Ефремова в колонию?

- Посмотрим. Этот вопрос еще будет решаться.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд приговорил актера к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП. Таким образом, добровольная выплата компенсации в 3 миллиона рублей родным погибшего, которую признали смягчающим обстоятельством, обеспечила Ефремову "скидку" всего в полгода. Изначально Пресненский суд отправил обвиняемого за решетку на 8 лет.

КСТАТИ

Почему Ефремов не поехал в Чувашию?

- Такой вариант он действительно рассматривал, - подтвердил источник kp.ru. - Но были в нем определенные сложности. Актер переживал, что не сможет добраться до колонии поездом, хотел лететь на самолете. Однако ФСИН таких услуг, конечно же, не оказывает...

В принципе, Ефремов может остаться в "Воднике" хоть на весь назначенный срок, но для этого ему должны назначить работы в хозотряде - тогда это будет приравниваться к колонии общего режима.

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