Психотерапия мусором

Программа по раздельному накоплению отходов, которая действует в столице с января этого года, постепенно и эффективно приучает горожан к ответственному обращению с мусором Фото: Shutterstock

О том, что сортировка мусора помогает природе и возвращает в оборот ценные вторичные ресурсы, знают уже большинство москвичей. Программа по раздельному накоплению отходов, которая действует в столице с января этого года, постепенно и эффективно приучает горожан к ответственному обращению с мусором. Но вот о том, что регулярное разделение отходов может заменить некоторые виды психотерапии, известно, пожалуй, лишь специалистам - и тем из нас, кто уже испытал этот эффект на себе. Мы подготовили комментарии психологов, психотерапевтов, экологов, представителей творческих профессий о том, как простое ежедневное разделение отходов сказывается на нашем душевном здоровье.

Антонина Кропанева, психолог с 20-летним опытом, руководитель Центра карьеры и профориентации:

- В моей практике раздельный сбор эффективно внедряется в тех семьях, где происходит общее переосмысление ценностей, отношения к природе, налажен диалог поколений. Чаще всего инициаторами являются представители младшего поколения. Старшее иногда активно включается, вспоминая экономичные потребительские практики времен Советского Союза. Ведь раздельный сбор начинается ещё на этапе планирования покупок: взять с собой сумки/ мешочки/ контейнеры, чтобы не использовать одноразовые пакеты; выбирать товары в упаковке, пригодной для переработки; покупать необходимое количество продуктов и не совершать импульсивных покупок. Так что для семьи это может стать объединяющим фактором. Для отдельно живущего человека раздельный сбор может стать точкой осознания конечности ресурсов - и планеты, и собственных. Еще один полезный эффект - поиск единомышленников и включение в эко-сообщество, что может быть полезным поддерживающим фактором для разобщенных, разъединенных горожан.

Юлия Грищенкова, глава представительства Немецкого Общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ в Москве:

- Безусловно, раздельный сбор мусора может принести пользу в психологическом контексте. Приведу примеры из практики реализации школьных экологических проектов. В ходе выполнения многих «мусорных» проектов школьники получают первые навыки волонтерства и благотворительности (акции «добрые крышечки», фудшеринг, распределение ненужных вещей, буккроссинг). В рамках «зеленых» уроков экологи знакомят школьников с видами отходов и процессом их разделения. Есть и проблема, которая заключается в том, что во многих отечественных квартирах трудно найти место и для двух контейнеров, не говоря уже о большем числе. И это главный вопрос в сфере психологии жителей в отношении раздельного сбора отходов. До сих пор распространено опасение, что кто-нибудь из соседей не будет соблюдать правила сортировки или уборщики загрузят отсортированный мусор в одну машину.

Однако наблюдения показывают, что со временем жители привыкают сортировать мусор хотя бы на две части, когда видят, что так поступают остальные, и когда за каждым синим или серым контейнером приезжает мусоровоз соответствующего цвета. По нашему опыту проекты становятся более социально значимыми, когда следуют актуальным тенденциям, например, использованию схемы «разноцветных» баков или схемы «двух баков», в зависимости от реальных обстоятельств в конкретном микрорайоне, городе. Если преодолеть, прежде всего, психологический барьер и конструктивно включиться в процесс раздельного сбора отходов, то можно получать удовольствие даже от простого ощущения, что лично ты вносишь определенный ценный вклад в сохранение окружающей среды на территории своего дома, улицы, города.

Наталья Соколова, эколог, председатель правления АНО «Равноправие»:

- Давно известен такой способ отдыха и восстановления жизненных сил от повседневной суеты, как медитация. Медитативные практики связаны отнюдь не только с занятием йогой и дыхательными упражнениями. Медитация может происходить через монотонное повторяющееся занятие, отличное от привычной деятельности. Путь к психологической разгрузке может быть совмещен и с полезной миссией - внести личный вклад в сохранение природы. Раздельный сбор отходов у себя дома не только позволяет сократить количество захораниваемого мусора на свалках и полигонах, но и помогает сохранить личное психоэмоциональное равновесие.

Думаю, многие в моменты переутомления раскладывали на гаджетах пасьянсы, играли в Тетрис или Маджонг. Мозг при этом дает рукам, нажимающим нужные кнопки, выбор из узко заданного набора команд. Так и с мусором: в процессе подготовки его к дальнейшей переработке надо не просто положить в нужный пакет или контейнер для вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металл). При загрязнении пищей следует вымыть тару, пластиковую бутылку - смять, выпустив воздух. Имея дома хотя бы два контейнера - для вторсырья и смешанных отходов - уже ежедневно можно довести до автоматизма процесс раздельного сбора мусора, реально помогая возрождению отходоперерабатывающей отрасли. А в процессе подготовки мусора к выбрасыванию - промывая тару, складывая и сминая упаковку, откручивая крышечки - получается вдобавок выравнивать свой психоэмоциональный фон. Каждый из нас может сделать полезное ещё и приятным.

Никас Сафронов, на сегодняшний день самый известный художник России, академик Российской академии художеств:

- Мы - авторы будущего нашей страны и планеты. Каждый из нас ежедневно образует большое количество мусора. И от того, насколько правильно мы будем его разделять и перерабатывать, зависит, сохранятся ли чистыми мировые воды, здоровыми – наши леса и разнообразным – животный и растительный мир. Призвание художника стало для меня не столько работой, сколько воплотившейся мечтой о любимом ежедневном занятии. Беря кисть и мольберт в руки - я расслабляюсь и создаю картины. Отделяя вторсырье от остального мусора - я тоже отдыхаю от городской суеты. При этом я всегда поддерживаю экопросветительские проекты. Я вошел в состав федерального оргкомитета Экодиктанта, который пройдёт во всех российских регионах 15 и 16 ноября на портале экодиктант.рус. Новому поколению людей чувство любви к родной природе нужно прививать через знания по экологии и творчество.

Как художнику, мне больно от того, что человеческое незнание губит нашу природу и рушит гармонию окружающего мира. Пребывая основную часть своей жизни в городе, вдали от природы, люди часто забывают, как она нуждается в нашей защите и заботе. Собирайте мусор раздельно - так прочувствуете свою личную ответственность за сохранение родной земли, сохраните своё душевное спокойствие и здоровье природы.

Юлия Колонская, психотерапевт:

- Как вообще сортировка мусора влияет на психику? Вреда от этого точно не будет, а какая польза? Думаю, это хорошая практика типа отвлечения внимания. Занимаясь сортировкой, можно на время сосредоточиться на этом процессе и забыть о других проблемах, успокоиться. Вообще любые структуры и правила хорошо стабилизируют психическое состояние. При тревожных состояниях психологи часто рекомендуют систематизировать что-нибудь. Это может быть распорядок своего дня, от расписания с точностью до минуты до простого списка дел на день. Помогают успокоиться сведение информации в таблицы, упорядочивание книг и предметов на полках (поэтому некоторые так любят прибираться в любой непонятной ситуации), даже просто созерцание изображений с регулярной структурой успокаивает и стабилизирует. Поэтому чем сложнее и жестче правила сортировки, тем быстрее вы уменьшите тревогу. Кроме того, сортируя мусор и сдавая его на переработку, вы снижаете нагрузку на природу, разгружаете мусорные полигоны и вообще молодец - сознание того, что вы делаете что-то полезное для мира в меру своих возможностей, тоже очень благотворно воздействует на самооценку и психическое состояние.

Также возникает ощущение контроля хоть над чем-то, когда вокруг хаос и непонятное очень важно, чтобы было что-то ясное и контролируемое, на что можно опираться. Раздельный сбор мусора может стать одним из кирпичиков вашей стабильности.