На форуме «Здоровое общество» обсудят меры противодействия ВИЧ-инфекции в период COVID-19

Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ

На форуме «Здоровое общество» состоится панельная дискуссия «ВИЧ и COVID-19: усиленный контроль рисков», участники которой обсудят вопросы противодействия ВИЧ-инфекции в период пандемии коронавируса, доступность медицинской помощи, а также новые меры поддержки людей, живущих с ВИЧ. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс. Интеллектуальным партнером Форума выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Мероприятие пройдет под девизом «Отвечая глобальным вызовам». Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

В мероприятии примут участие заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Игорь Борисевич, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус, руководитель программы по ВИЧ и ЗППП Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения Николь Сеги, региональный специалист по ВИЧ/СПИДу, ЮНИСЕФ для стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) Руслан Малюта.

«В период пандемии пациенты с иммунодефицитными состояниями относятся к особой группе риска, поэтому сейчас особенно актуально значительное расширение и усиление профилактического компонента, а также обеспечение непрерывности лекарственной терапии. Противодействие ВИЧ-инфекции – одна из ключевых задач здравоохранения, которая требует совместной работы экспертного сообщества, государства и общества», – отметил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус.

Проблема ВИЧ-инфицирования станет одной из ключевых тем деловой программы Форума «Здоровое общество». Согласно статистике, с каждым годом увеличивается число выявляемых случаев ВИЧ-инфекции. С учетом социальной значимости данного заболевания и актуальности повышения осведомленности общества о ВИЧ-инфекции, главными темами для обсуждения станут такие вопросы, как повышение эффективности мероприятий по профилактике и снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией и смертности от СПИДа, меры обеспечения доступности антиретровирусных лекарств в условиях пандемии, приверженность людей, живущих с ВИЧ терапии, а также влияние пандемии на потенциальный рост числа выявляемых случаев ВИЧ-инфекции в ближайшем будущем.

Прямая трансляция пленарной сессии будет вестись на сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня», в социальных сетях и на YouTube-каналах Фонда Росконгресс и Фонда «Контент».