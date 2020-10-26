Индексация пенсий и помощь регионам, оказавшимся на демографическом дне: Мишустин обсудил с депутатами проект бюджета на 2021 год

Мишустин рассказал, что многие меры поддержки, принятые правительством в пандемию, продолжат действовать и дальше. Фото: Александр Астафьев/ТАСС

В среду 28 октября Госдума приступит к рассмотрению разработанного правительством проекта федерального бюджета на 2021 год и ближайшую трехлетку. В преддверии обсуждения премьер Михаил Мишустин встретился с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.

- Бюджет получился напряженным, дефицит в нем есть, - констатировал Мишустин.

Премьер объяснил это неопределенностью, которая сохраняется из-за коронавируса.

- Помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски из-за коронавирусной инфекции. Произошло существенное сокращение доходной базы бюджета, - сказал премьер.

Бюджет по-прежнему останется социально-ориентированным - будет направлен на поддержку людей, отметил Мишустин. Но при этом подчеркнул: главное, чтобы деньги тратились эффективно.

Мишустин рассказал, что многие меры поддержки, принятые правительством в пандемию, продолжат действовать и дальше (правда, перечень этих мер премьер не назвал). Зато сообщил, что в проекте нового бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий выше инфляции.

- Аналогичным образом будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране, - сказал Мишустин.

В проекте бюджета также заложены деньги на продление действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, а также на продолжение программ формирования комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий.

Сохранится и поддержка десяти самых депрессивных регионов страны. Ежегодно им будут выделять по 10 миллиардов рублей на индивидуальные программы развития.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Мишустину создать рабочую группу по поддержке регионов с наибольшей убылью населения.

- Это вопрос, требующий дополнительного изучения, а также возможно, формирования программ индивидуальной поддержки регионов, где эта ситуация складывается на протяжении нескольких лет, - сказал Володин.

Мишустин предложение поддержал.

Что раскритиковали депутаты, так это предложение Минфина снизить расходы на армию.

- Инициативы, связанные с сокращением расходов на армию, которые возникли в Минфине, не имеют права на существование, - заявил на встрече с премьером лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин предложил увеличить выплаты родителям детей до 7 лет

Российский лидер поручил кабмину подумать над выплатой пособий в 100% среднего заработка (подробности).