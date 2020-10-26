Наталью Дрожжину и Михаила Цивина отпустил из суда… домой

Вечером неожиданно для многих Хамовнический суд Москвы отпустил Дрожжину домой Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 26 октября, стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ задержали юриста Михаила Цивина и его жену актрису Наталию Дрожжину.

Супружеской паре было предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупной размере с имуществом семьи Баталовых.

Но вечером неожиданно для многих Хамовнический суд Москвы отпустил Дрожжину домой.

Напомним, о скандале в семье народного артиста СССР стало известно месяц назад. Вдова и дочь Баталова обвинили 73-летнего Цивина и его жену 72-летнюю Дрожжину в том, что те обманным путем, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности, завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммой денег и архивными документами.

Весь день журналисты гадали, какая судьба ждет пожилую семейную пару, которую обвиняют в мошенничестве. Вечером наступила развязка.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении мужа Дрожжиной – юриста Михаила Цивина. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- В избрании меры пресечения в виде содержание под стражей в отношении Дрожжиной Натальи Георгиевны отказать, - огласила свой вердикт судья Хамовнического суда. - Избрать в отношении обвиняемой меру в виде запрета определенных действий. Возложить на нее обязанность своевременно являться по вызову следователя или в суд, и соблюдать следующие запреты: без разрешения следователя не общаться ни с кем из участников настоящего уголовного дела за исключением защитников и следователей…

- Я могу идти домой? – Дрожжина не поверила, что оказалась на свободе.

- Конечно, - сказала судья.

- Я полностью ваша. Как вы скажите, так я и буду делать. Я полностью в вашей власти теперь.

Следом за ней суд решал судьбу Михаила Цивина. Результат был таким же неожиданным. В отношении него тоже была избрана мера в виде запрета определенных действий. На него возложена обязанность своевременно являться по вызову следователя или в суд, и соблюдать следующие запреты: без разрешения следователя не общаться ни с кем из участников настоящего уголовного дела за исключением защитников и самого следователя…

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