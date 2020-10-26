Наталью Дрожжину и Михаила Цивина отпустил из суда… домой

Вечером неожиданно для многих Хамовнический суд Москвы отпустил Дрожжину домой
Фото: Иван ВИСЛОВ
В понедельник, 26 октября, стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ задержали юриста Михаила Цивина и его жену актрису Наталию Дрожжину.
Супружеской паре было предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупной размере с имуществом семьи Баталовых.
Но вечером неожиданно для многих Хамовнический суд Москвы отпустил Дрожжину домой.
Напомним, о скандале в семье народного артиста СССР стало известно месяц назад. Вдова и дочь Баталова обвинили 73-летнего Цивина и его жену 72-летнюю Дрожжину в том, что те обманным путем, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности, завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммой денег и архивными документами.
Весь день журналисты гадали, какая судьба ждет пожилую семейную пару, которую обвиняют в мошенничестве. Вечером наступила развязка.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении мужа Дрожжиной – юриста Михаила Цивина.
Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
- В избрании меры пресечения в виде содержание под стражей в отношении Дрожжиной Натальи Георгиевны отказать, - огласила свой вердикт судья Хамовнического суда. - Избрать в отношении обвиняемой меру в виде запрета определенных действий. Возложить на нее обязанность своевременно являться по вызову следователя или в суд, и соблюдать следующие запреты: без разрешения следователя не общаться ни с кем из участников настоящего уголовного дела за исключением защитников и следователей…
- Я могу идти домой? – Дрожжина не поверила, что оказалась на свободе.
- Конечно, - сказала судья.
- Я полностью ваша. Как вы скажите, так я и буду делать. Я полностью в вашей власти теперь.
Следом за ней суд решал судьбу Михаила Цивина. Результат был таким же неожиданным. В отношении него тоже была избрана мера в виде запрета определенных действий. На него возложена обязанность своевременно являться по вызову следователя или в суд, и соблюдать следующие запреты: без разрешения следователя не общаться ни с кем из участников настоящего уголовного дела за исключением защитников и самого следователя…
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