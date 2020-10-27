Болезнь может подложить свинью любому. Фото: Shutterstock

Страховые компании активно продвигают полис от коронавируса. Реклама сулит компенсацию с шестью нулями. Есть ли здесь подвох, разбираемся с экспертами.

МОЛОДЫМ - ВЫГОДНЕЕ

- При близком рассмотрении видно, что большинство страховых продуктов включают всего два риска: смерть и госпитализацию с коронавирусной пневмонией (см. «Конкретно»). Если диагноз поставлен, но вы предпочли амбулаторное лечение, выплат по страховке не будет, - рассказывает «КП» финансовый консультант Евгений Марченко.

Большинство предложений рассчитано на один год. Стоимость колеблется в зависимости от региона, возраста и возможных рисков. Например, вы старше 50 лет - платите больше. Работаете в медицинской сфере, где высок риск заразиться ковидом, - вновь повышающий коэффициент.

- Страховка от коронавируса наиболее выгодна для людей моложе 40 лет. Многие компании вообще отказывают людям старше 60. Во избежание махинаций большинство страховок носят отсроченный характер: вступают в силу через 5 - 14 дней после заключения, - добавил Марченко.

300 РУБЛЕЙ ЗА ДЕНЬ В БОЛЬНИЦЕ

Страховая сумма отличается от компании к компании. Полностью ее выплачивают в случае смерти. При госпитализации можно рассчитывать лишь на фиксированный процент.

Например, вы застрахованы на один миллион рублей. В договоре указано, что, если попадете в стационар с коронавирусом, выплата составит 0,1% за каждый день болезни - 1000 рублей. Если сумма покрытия 300 тысяч, тогда каждый день госпитализации принесет 300 рублей.

Бывает и другое условие: платят не за каждый день на больничной койке, а едино-временно. Историей покупки полиса с «Комсомолкой» поделился москвич Василий Рудометкин. Свое решение купить этот продукт он называет эмоциональным и не до конца обдуманным.

- Купил страховку за 6200 рублей на шесть месяцев. Условие: при оформлении больничного на две недели выплачивается 40 тысяч рублей единовременно. Работать мой полис начинал через 10 дней после покупки. Через три дня я заболел. Тут я подсчитал, что у меня зарплата намного выше. С такой выплатой я даже ипотеку за месяц не закрою... Полис до сих пор есть. Возможно, он мне пригодится, если я заболею второй раз.

Сколько стоит финансовая защита от заразы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПАНДЕМИЯ - ЭТО ФОРС-МАЖОР

Финансово активные люди ждут от ковидной страховки выплаты в случае временной нетрудоспособности или увольнения. Но привязку к окладу или страховку от потери работы из-за коронакризиса никто пока не предлагает. Тогда бы она стоила не 3 - 4 тысячи рублей, как в среднем сейчас, а в несколько раз дороже.

Впрочем, у некоторых есть любопытные опции. Например, предоставление онлайн-консультаций с врачом, если окажешься на самоизоляции по причине легкого течения «короны». Путешественникам предлагают оплату медуслуг и экстренного возвращения на родину, если COVID-19 был выявлен за границей.

- Если вы все-таки решили воспользоваться услугой, читайте внимательно договор. В некоторых прописаны взаимоисключающие пункты. Они позволяют в случае форс-мажорных обстоятельств отказать в выплате либо увеличить сроки. Но ведь пандемия относится к форс-мажору! Если заметили взаимоисключающие положения, лучше отказаться от услуги, - советует юрист Тимур Маршани.

ПРИЗНАНИЕ АГЕНТОВ

«Лишних денег у людей нет»

Вот что говорят о новой услуге сотрудники крупных страховых компаний:

«Страховка появилась в апреле, пик продаж был в мае (онлайн). Но это капля в море по сравнению с другими полисами. Летом в нашем офисе его покупал один человек в неделю. Сейчас стало побольше, но продукт не самый популярный».

«Мы в офисе шутим: ковидный полис продается так же «здорово», как страхование животных. Культура страхования жизни и здоровья в стране в зачаточном состоянии, и коронакризис не дает ей развиваться. Ведь страховку покупают не когда в кошельке пусто, а когда есть лишние деньги».

«Наше руководство отказалось вводить продукт. Говорят, это неэтично. Если пациент умрет не от коронавируса, а от сопутствующего заболевания, выплаты не будет».