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Шизофреники, детское порно и отрезанные головы: что скрывали адепты секты Виссариона

Наш спецкор Уляна Скойбеда побывала в красноярском «Городе Солнца» после ареста местного бога
Ульяна СКОЙБЕДАУльяна СКОЙБЕДА
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Корреспондент "КП" Ульяна Скойбеда узнала подробности дела сектантов на месте.

Корреспондент "КП" Ульяна Скойбеда узнала подробности дела сектантов на месте.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Окончание. Начало см. Часть 1.

Краткое содержание предыдущей части:

Корреспондент внедряется в секту Виссариона и выясняет: поводом для уголовного дела стали смерти детей адептов: одного ребенка не кормили, другого не госпитализировали, но и это не новость: запреты на белковую пищу и медицину действовали в общине с начала 90-х, люди гибли и раньше. Но почему же только сейчас Сергея Торопа (Виссариона) стали обвинять в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью? Пока потерпевших двое. Одновременно на членов секты возбуждены десятки дел по мошенничеству с бюджетными деньгами, хранению оружия и незаконным рубкам леса.

ПЫРНУЛ НОЖИЧКОМ

«Час добрый, братва! Пришел прогон с нижегородского централа...»

Я, отвалив челюсть, читаю страничку ВК Корюна Барегомяна.

Барегомян - сын Сатеник Мелконян, того самого фельдшера, которая не спасла двухлетнего ребенка Карпановых с пневмонией. И она, и родители погибшего - виссарионовцы, а вот Корюн...

Корюн Барегомян. Был местным авторитетом, напал, вместе с сыном Виссариона, на следственную группу.

Корюн Барегомян. Был местным авторитетом, напал, вместе с сыном Виссариона, на следственную группу.

Красноречивые фото на фоне решетки, на зоне в отряде... Короче: «АУЕ (организация, запрещенная в РФ - ред.), жизнь ворам».

Мелконян не тушуется:

- Корюн был авторитетным. Приехал из Еревана, девчонки стали за ним бегать, местные парни приходить к нашему дому с ружьями, а сын что? Ножик возьмет и выйдет: одного пырнет, другого пырнет. Залез в квартиру, дали восемь лет строгого режима! Взял-то всего две тысячи!

Сатеник Мелконян.

Сатеник Мелконян.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Действительно, ерунда, если не знать, что ограбление было групповым и что у Корюна уже висел условный срок за кражу у таких же виссарионовцев.

Вышел гопник в 2007-м, по оперативной информации, заразил СПИДом внучку первого священника ЦПЗ Диану Ч. (фамилия есть в редакции), посадил ее на иглу, стал распространять наркотики по деревням, причем в группе у него состоял... сын Виссариона Святогор Тороп, он даже жил у Барегомяна дома!

Святогор Тороп, Сын Виссариона.

Святогор Тороп, Сын Виссариона.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сатеник Мелконян частично подтверждает:

- Святогор тогда заболел психически, у него была шизофрения, я взяла его к себе как врач...

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ДЕТЯХ ИИСУСА

У кого сейчас произошел разрыв шаблона - все-таки «спаситель», хоть и самопровозглашенный, того спешу расстроить: такое говорят почти про всех детей Виссариона. Дочь Даша пять раз была замужем, сын Святослав проходил по делу об экстремизме: вступил в секту родноверов, сын Елисей пьет, сыновья Святогор и Роман болеют.

С последним история такая: в 2005-м Роман Тороп был призван санитаром в Челябинскую областную клиническую больницу (виссарионовцы служат альтернативную), в 2006-м оставил службу, было возбуждено уголовное дело по самоволке, в ходе него проведена экспертиза и установлен диагноз «шизофрения параноидная» (документы в распоряжении «КП»). Молодой человек был комиссован и теперь работает инженером в школе деревни Петропавловка. Вопрос Министерству образования: это вообще законно?

НАПАДЕНИЕ НА ГРУППУ ОПЕРОВ

По словам Мелконян, было так: 1 июня 2018 года Святогор стоял на автобусной остановке, к нему подъехали опера, проводившие обыск у родителей погибшего ребенка, и начали «приставать к больному, смеяться над ним». Сын фельдшера заступился: «Не видите, он дурачок». Опера накинулись и избили защитника.

По материалам следствия, однако, наоборот: сын Торопа с двумя подельниками напал на следственно-оперативную группу, используя нож, кастет и топор.

Та самая остановка в деревне Тюхтята, где произошло нападение на следственно-оперативную группу.

Та самая остановка в деревне Тюхтята, где произошло нападение на следственно-оперативную группу.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

4 июня 2018 года было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, Святогор тут же уехал на дурку, а еще через полгода... оба его подельника умерли.

Корюн Барегомян был найден в Нижегородской области, отравленный неизвестным веществом, а некий Минеев - на рельсах виссарионовской станции Журавлево с отрезанной головой (посмертные фотографии обоих в распоряжении «КП»).

Уголовное дело развалилось, и что это было: операция ликвидации? Ритуальные самоубийства? Непонятно.

Были подняты все отказы от медпомощи за 30 лет, все случаи самоубийств. Фото: из материалов уголовного дела

Были подняты все отказы от медпомощи за 30 лет, все случаи самоубийств. Фото: из материалов уголовного дела

Зато стали понятны чудовищные возможности организации.

Не претендую на истину, но именно после летнего инцидента следствие стало не отрабатывать две свежие детские смерти, а ревущим экскаватором раскапывать всю деятельность секты за тридцать лет.

СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ДОМКРАТОМ

Были допрошены все адепты и их родственники во всех концах страны (в деле две тысячи томов), поднят список самоубийц, людей, отказавшихся от медицинской помощи и получивших увечья, опрошены педиатры и гинекологи Курагинской ЦРБ, много лет криком кричавшие: домашние роженицы-виссарионовки истекают кровью, их дети без белковой пищи страдают дистрофией, умственной отсталостью и рахитом (был случай, когда новорожденный ребенок не ел пять дней из-за отсутствия лактации у матери, был случай, когда неизлечимо больная сектантка повесилась перед портретом «учителя»).

Ольга Акулинина и Ольга Победина - врачи Курагинской больницы, давшие показания о систематическом неоказании медицинской помощи детям секты

Ольга Акулинина и Ольга Победина - врачи Курагинской больницы, давшие показания о систематическом неоказании медицинской помощи детям секты

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На секту натравили комиссии по земле- и водопользованию, лесному хозяйству, пожарной охране и расходованию бюджетных средств (на сельсовет), нашли кучу нарушений, возбудили еще десяток уголовных дел по незаконным рубкам и закрыли одно здание школы (церковное учреждение финансировалось из краевого бюджета, а располагалось в непригодном деревянном доме).

Здание церковной школы, по которой возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Здание церковной школы, по которой возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Изъятую у родителей погибших детей сектантскую литературу отдали на экспертизу, вывод: доктрина Церкви последнего завета не осуждает самоубийства, советует косить от армии, запрещает предохраняться (это могут делать только мужчины и только с помощью духовной тактики управления семенем), а еще диктует матерям скрывать беременность, ставить детей на учет только при благоприятном исходе родов и утверждает неравенство полов: если мужу кто-то понравится, жена должна пригласить подругу в дом и позволить интимную близость (показания врачей и экспертизы в распоряжении «КП»)...

Кстати, об интимной близости. Две недели в секте про каждого героя мне уточняли: «Он был женат на Дине, потом на Зое...» И в государственной школе подтвердили: «Тут Санта-Барбара. В восьмом классе Глотов учится, а в пятом у него брат Каспер-Луи: мама вышла за бельгийца. Они постоянно расходятся, сходятся, от всех мужей рожают, потом возвращаются к первому мужу» - и это, разумеется, блуд, но бог бы с ним.

У следствия есть информация, что в общине практикуется инициация девочек взрослыми мужчинами. Порно с несовершеннолетними уже обнаружено, в распоряжении «КП» запись обыска у Романа М. из Гуляевки: опер показывает найденные в ноутбуке адепта снимки голых детей и спрашивает: «Как бы отнесся к этому ваш «учитель»?!» - а испуганный фотограф блеет: «Нормально, позитивно... Меня возбуждают...» - «Это девочки!» - «Чтобы энергия не застаивалась...»

То есть фактически на юге Красноярского края располагалась отдельная страна с антигосударственными законами и параллельной моралью.

Как же все это допустили красноярские чиновники?

«Я СТРОИЛ ДОМ ГУБЕРНАТОРУ»

- Я варился в этом семнадцать лет, - говорит Дмитрий Кистерский, потерпевший и свидетель по делу секты. - Я - лично! - строил дом нынешнему губернатору Уссу, меня возил к нему помощник Виссариона Вадим Редькин (бывший солист группы «Интеграл» Бари Алибасова, в общине был ответственным за правду, чем-то вроде премьер-министра, ныне под арестом. - Ред.). И у Быкова (местный олигарх и бандит. - Ред.) я работал, но самого Быкова не видел, а вот Усса видел...

Дмитрий Кистерский - потерпевший от деятельности секты.

Дмитрий Кистерский - потерпевший от деятельности секты.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

История Дмитрия такая, как у всех: жил в Белоруссии, увидел кассету с Виссарионом, в три часа уверовал, бросил все, приехал. Считал годы от рождества Торопа: в секте сейчас 59-й год «эпохи рассвета», твердо знал, что богородицу зовут Надежда Акимовна и живет она в деревне Петропавловка. Голодал, ел одно пшено, говорил дочке, что яйцо - это аборт курицы, а молоко - гной коровы...

Раньше Дмитрий был самым верным адептом Виссариона (на снимке слева), а теперь даёт показания по уголовному делу

Раньше Дмитрий был самым верным адептом Виссариона (на снимке слева), а теперь даёт показания по уголовному делу

Дмитрий объяснил мне экономику секты: члены единой семьи (общины) бесплатно работают друг на друга, тот, у кого есть трактор, пашет всем огороды, другие чинят заборы, кормятся все натуральным хозяйством. Но деньги нужны на одежду и солнечные батареи (в дальних поселениях виссарионовцев нет электричества), и раз в году Виссарион разрешил адептам отхожий промысел: мужики-сектанты строят дома в Абакане, Москве, Красноярске, а Дмитрий - даже в Израиле. По возвращении строители должны заплатить десятину церкви и двадцатину единой семье: то есть отдать тридцать процентов заработка.

Этот вещдок - десятину из Минска - Кистерский лично передал следователям. Фото из материалов уголовного дела

Этот вещдок - десятину из Минска - Кистерский лично передал следователям. Фото из материалов уголовного дела

На этом адепт и сломался:

- Я жил в нищете, не мог купить ребенку яблоко, я расчищал тайгу: верующие, помимо работы на единую семью и тридцатины, должны еще подниматься на труд в «Город Солнца», таежный поселок, в котором живет Виссарион! Мы спали в 50-градусный мороз в полиэтиленовых палатках, я примерзал к матрасу, строил Христу дом, рвал спину! А он в это время ел сметану, сыр толстыми ломтями, катался на снегокатах... сам видел...

Адепты на строительстве дома Виссариона. Очевидно, что эти люди - голодные

Адепты на строительстве дома Виссариона. Очевидно, что эти люди - голодные

О том, как Виссарион гонял на снегоходах с местными чиновниками самого высокого ранга, даже в «Последнем завете» написано. В основном религиозном труде секты.

ДОЛИНА ГНИЛЫХ ДОСОК

Я еду взглянуть на хваленый «Город Солнца», воспетый десятками журналистов: сказочные дома, люди в белых одеждах посреди глухой тайги и мудрый бог, спускающийся с горы и отвечающий на вопросы (кассеты с записью ответов распространялись по деревням и заслушивались на собраниях единой семьи).

Официально Город Солнца называется Обитель Рассвета.

Официально Город Солнца называется Обитель Рассвета.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

18 километров в гору машина с воем ползет несколько часов, все это время проходит под давящим контролем секты: «Отзвонитесь, когда проедете...» А в определенный момент мне просто навязывают двоих провожатых, под надуманными предлогами останавливающихся то купить хлеб, то обозреть третий по счету мост: видимо, проверяют, не идет ли за мной несогласованная машина.

За две недели я привыкла к тому, что адепты постоянно лгут, как бы сдвигая действительность. Например, мать погибшего ребенка говорит: «Общаться со СМИ запретили руководители церкви», а сектанты тут же переводят: «Ей тяжело вспоминать о сыне». Но тут даже мое терпение лопается.

Город Солнца - вырубленная площадка в тайге. Серое небо, дома - недостроенные. И полное безлюдье.

Город Солнца - вырубленная площадка в тайге. Серое небо, дома - недостроенные. И полное безлюдье.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Наконец, Обитель Рассвета (официальное название поселения).

Серое небо. Пустые улицы. Гнилые неопрятные дома, большинство из которых тупо не достроены: торчащие леса, саманные стены...

Крепкие коттеджи - только у лидеров секты. На фото дом Виссариона.

Крепкие коттеджи - только у лидеров секты. На фото дом Виссариона.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Где сказочные терема? Только у руководителей секты? Где были глаза моих коллег, которые восторгались ЭТИМ?! Ступенька подо мной проваливается...

Адепт Саша Цветков: "Я ушел за Христом! Бросил все!" Для верующих в Виссариона происходящее - трагедия.

Адепт Саша Цветков: "Я ушел за Христом! Бросил все!" Для верующих в Виссариона происходящее - трагедия.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Я бросил все! И ушел! За Христом! - вечером того же дня экзальтированно кричит мне Саша Цветков, адепт, с которым я познакомилась в первой части расследования. - Потому что сказал Нафанаил: «Может ли быть что доброе из Назарета?», и ответил ему Филипп: «Пойди и посмотри!», и увидел Нафанаил Иисуса, и сказал: «Равви! Ты Сын Божий!»

Так откуда же взялся «учитель», делающий такое с людьми?

Дома недостроеные, гнилые, в лесах. Есть с саманными стенами.

Дома недостроеные, гнилые, в лесах. Есть с саманными стенами.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ДЬЯВОЛ СТОИТ

Православный священник Алексей Решетников - друг юности никому не известного минусинского художника Сергея Торопа, родившегося в семье строителей, пытавшегося устроиться в ГАИ и быстро оттуда уволенного, сидевшего на шее у жены.

- Никакого религиозного предпочтения он тогда не выказывал, - говорит отец Алексей. - Я его спрашивал: «Ты в Бога веруешь?» Он: «Да вот космический ра-а-азум да вселенский мо-о-озг», - тянул слова. Это было время мистической революции, все тогда увлекались Блаватской... Я хотел его окрестить, я не был тогда священником, но в храм ходил, а он: «Мне православие не нравится, я католичество люблю». Многие вещи меня удивляли: например, Сергей написал картину «Заседание партячейки» - там дьявол стоит, и все коммунисты на него смотрят. Я: «Почему не ангел?» Он: «Это не ва-а-ажно, важно, что они увидели нематериальный мир». То есть в нематериальный мир-то он верил, но отдавал предпочтение темным силам. Манипулировал людьми: делал так, что они бросали работу, и говорил: «Я экспериментирую»...

Православный священник Алексей Решетников - друг юности Виссариона, перевоплощение происходило на его глазах

Православный священник Алексей Решетников - друг юности Виссариона, перевоплощение происходило на его глазах

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Примерно в это же время Тороп еще с одним другом, Владимиром Плесиным, стал посещать уфологический клуб «Гипотеза», занимавшийся, только не падайте... «контактерами».

Для тех, кто не жил тогда и не помнит: в 80-е массово появились люди, «контактировавшие с инопланетянами» - попросту слышавшие голоса в голове. Голоса говорили, что они из созвездия Лиры...

Врачи, разумеется, и тогда называли таких людей психбольными, а вот радиоэлектроник Юрий Якличкин не только стал изучать явление, но и получил финансирование от Томского политехнического университета, зарегистрировал свой клуб как филиал тамошнего научно-исследовательского центра. Далее прошу отнестись с пониманием.

- Друг Торопа Плесин быстро «вышел на контакт», - вспоминает Юрий Иванович. - Сел рядом с «контактером» и тоже, как мы тогда думали, «установил связь с инопланетянами», я даже взял его в штат. Тогда он ближе познакомил меня с Торопом, который на заседаниях все время молчал... В клубе было правило: все услышанное «контактеры» записывали в тетрадки, и Плесин говорил: «Меня ориентируют на религию», то есть эти голоса диктовали ему новую религию! Парень изменился, стал скрытным, я посылал его в Москву, потом узнал, что он ездил туда вместе с Торопом. Потом оба исчезли, я уволил Плесина за прогулы и только после, когда Тороп стал ходить по городу в рясе, понял, как они придумали использовать плесинские...

Можно договорить: галлюцинации. Но суть от этого не изменится: в секте Владимира Плесина звали Иоанном Богословом, и это чистый Кафка.

В отдельно взятую шизофрению уверовали пять тысяч человек.

Уфолог Юрий Якличкин - «крестный отец» Виссариона. В его клубе художник получил «космическую религию».

Уфолог Юрий Якличкин - «крестный отец» Виссариона. В его клубе художник получил «космическую религию».

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кто ему помог?

Отец Алексей Решетников:

- Я говорю: «Серега, привет!», а он важно: «Я больше не Сергей, а Виссарион. Надо мной разверзся потолок, в клубах пара спустились ангелы и сказали: «В прошлом воплощении ты был Христом». Ну я-то Евангелие читал: когда Иисус шел по земле, на кого его тень падала - все исцелялись. Я стал подзуживать: «А что ж ты дома-то сидишь? Иди на улицу, там каждый четвертый - шизофреник! Давай гони их!» А он: «Время не то». И стольких людей увлек... Один он, конечно, не мог это сделать, наверное, ему помогли...

Кто помог, будет выяснять следствие, я слышала версии даже про иностранные разведки.

Но разве могли иностранные разведки сделать так, чтобы адепты видели у Виссариона красный нимб?

Чтобы, единожды побывав в общине, люди не находили себе места, пока не возвращались в тайгу (то самое состояние измененного сознания)?

Чтобы у человека отгнивали отмороженные руки и ноги, врачи стояли над ним и уговаривали: «У вас температура 42 градуса, вы же умрете! Вам надо лечиться!», а он смеялся: «Это вы, мясоеды, при сорока двух загибаетесь, у верующего плоть по-другому устроена!» И так смеялся полгода, в смраде разлагающихся черных обрубков.

В один день в Петропавловке я затемно вышла с интервью, на местной церкви ударил колокол - и по всей деревне вдруг жутко завыли собаки.

«Как к вам относятся православные?» - спрашивали Виссариона журналисты, и он тонко улыбался: «Наверное, как к демонам?»

«Я сильная Ведьма! - пишет в дневнике уморившая голодом ребенка Надя Кладикова. - Вши + зерно - от эпилепсии, блохи - от обморожения! Я должна чаще читать молитву во время кормления грудью... Есть в спокойном состоянии... Я сейчас лишена покоя. Я ничего не кормлю (ни себя, ни кота, ни ребенка). Виссарион, Благодарность, Благодарность, Благодарность! Повесить кормушку. Закормить кота!»

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