Тутберидзе против Плющенко: заочная борьба

Анна Щербакова в прошедшие выходные подтвердила свой класс. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Даже в период пандемии и отмены международных стартов страсти в нашем фигурном катании не остывают. На втором этапе Кубка России в Москве все наблюдали за дуэлью совсем еще юной воспитанницы Тутберидзе Камилы Валиевой и Александры Трусовой, перешедшей из «Самбо-70» в «Академию Плющенко». Тогда победила Трусова, Валиева, допустив ошибки в произвольной программе осталась второй, Усачева была третьей… Но вот уже новая серия.

В ней двукратная чемпионка России Анна Щербакова в прошедшие выходные подтвердила свой класс. Воспитанница Этери Тутберидзе, чисто исполнив четверной флип, уверенно выиграла третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Второе месте заняла еще ее подруга по команде Дарья Усачева, третье – Елизавета Туктамышева.

- Я очень была настроена на четверной флип. С последнего старта на тренировках были подвижки, мы даже пробовали усложнять программу, но решили на этом старте откатать такой же набор. Здесь у меня была задача быть уверенной в этом прыжке и с этим я справилась. Но, конечно, я расстроена за дальнейшее в программе, - подвела черту под своим выступлением победительница этапа.

После первого дня соревнований лидировала с минимальным преимуществом Усачева, но не смогла исполнить свою произвольную программу без ошибок.

- Сегодняшним прокатом я недовольна, потому что допустила грубую ошибку – упала с каскада. Конечно, это непростительно. Значит, надо продолжать работать, - прокомментировала свое выступление Усачева.

С минимальным отставанием после короткой программы шла и экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева, но тоже смазала несколько элементов.

- Мне кажется, я очень сильно концентрировалась именно на первых двух элементах. Думала, это самое важное, а дальше все пойдет нормально, на опыте. Немного потеряла бдительность, а этого нельзя делать. Получились такие глупые, я считаю, для меня ошибки. Но это первый старт после долгого перерыва, - приводит слова воспитанницы Алексея Мишина официальный сайт федерации.

Четвертый этап Кубка России пройдет с 8 по 12 ноября в Казани. Там должны выступить сразу две фигуристки, перешедшие от Тутберидзе к Плющенко: Александра Трусова и Алена Косторная.

Очная борьба всех наших фигуристок, представляющих сразу несколько школ, состоится на пятом этапе серии Гран-при, который пройдет в Москве 20- 22 ноября. Ну а окончательный состав сборной страны определится на чемпионате России в конце декабря.

Кстати, соревнования фигуристов продолжит показывать в прямом эфире Первый канал.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Женщины. Мастера спорта. Произвольная программа. 1. Анна Щербакова – 162,44 очка. 2. Дарья Усачёва (обе – Москва) – 146,78. 3. Елизавета Туктамышева – 135,90. 4. Софья Самодурова – 127,79. 5. Анастасия Гулякова – 117,15. 6. Елизавета Нугуманова (все – Санкт-Петербург) – 114,68.

Итоговое положение. 1. Анна Щербакова – 239,91. 2. Дарья Усачёва (обе – Москва) – 225,19. 3. Елизавета Туктамышева – 213,26. 4. Софья Самодурова – 193,05. 5. Анастасия Гулякова – 186,44. 6. Елизавета Нугуманова (все – Санкт-Петербург) – 179,65.

Мужчины. Мастера спорта. Итоговое положение. 1. Михаил Коляда – 283,44 балла. 2. Андрей Мозалёв (оба – Санкт-Петербург) – 274,44. 3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург / Коми) – 250,71. 4. Илья Яблоков (Москва) – 236,77.

Пары. Мастера спорта. Итоговая классификация. 1. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Москва) – 206,76 балла. 2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Пермский край) – 204,39. 3. Алина Пепелева / Роман Плешков (Москва) – 179,66.

Танцы. Мастера спорта. Итоговое положение. 1. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Москва) – 201,02 балла. 2. Елизавета Худайбердыева / Егор Базин (Московская – Самарская обл.) – 197,00. 3. Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко (Москва) – 147,20.