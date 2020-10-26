Здравоохранение и спорт: «Норникель» и Мурманская область договорились о реализации новых проектов

Глава региона Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин Фото: Евгений ТУМАШОВ

26 октября в Москве состоялась церемония подписания нового соглашения о сотрудничестве между компанией «Норникель» и правительством Мурманской области. Подписи под документом поставили президент «Норникеля» Владимир Потанин и глава региона Андрей Чибис.

Подписанное соглашение предусматривает комплекс различных мероприятий социального характера. В том числе, совместную модернизацию Мурманской областной клинической больницы, а также строительство крытого ледового катка в Мончегорске.

«Дополнительные инвестиции в социальную сферу сегодня важны как никогда», – отметил в ходе церемонии подписания губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Норникель» для нас является крупнейшим налогоплательщиком, и я благодарю Владимира Потанина за вклад в модернизацию производства, создание новых рабочих мест, современные производства и за те проекты, которые в рамках социальной ответственности делает компания».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил: «Мы договорились о том, что миллиард рублей наша компания направит на реконструкцию Мурманской областной больницы. Наряду с этим мы поддерживаем медицинские учреждения в Мончегорске и участвуем в строительстве четвертого корпуса в местной больнице».

Также в новом соглашении говорится о разработке совместной программы в сфере подготовки специалистов для вновь создаваемых производств Кольской ГМК в сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом (МГТУ).

«Многие подобного рода соглашения страдают отсутствием конкретики», – подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин. «А мы уже не в первый раз подписываем дополнение, которое адресовано абсолютно конкретным проектам. В данном случае мы подписали соглашение по строительству ледового дворца в Мончегорске и документ по реконструкции больницы. То есть мы охватили здоровый образ жизни и медицинское обслуживание. Я уверен, что нас ждет еще не одно дополнение к нашему соглашению».

«Норникель» и Мурманскую область связывают давние партнерские отношения. Год назад – 17 октября 2019 года – правительство Мурманской области и «Норникель» уже начали совместную работу, направленную на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности. Сегодня компания «Норникель» активно реализует на территории области благотворительные и социальные проекты, а также до 2025 года планирует инвестировать в развитие производственных площадок на Кольском полуострове более 90 млрд рублей.