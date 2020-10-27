Вопрос дня: А у вас в семье сохранилось что-то из старых вещей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена ДРАПЕКО, депутат:

- Жив старый перекидной календарь папин, с кольцами стальными, его внучка моя любит листать. И висит на кухне половник мамин, которым суп разливали много-много лет. Мамочки нет давно, а он - стальной, уже потемневший от времени - вот тут, со мной...

Николай СВАНИДЗЕ, ведущий:

- Остались некоторые книги. Стоит некоторая мебель. Все досталось от предков. Я ими пользуюсь. Да, они хранят память. Думаю, нет, ощущаю: они хранят тепло.

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Остались лишь безделушки, которые хранились в семье поколениями. Это фарфоровые статуэтки мальчиков с овчарками. Я их иногда трогаю. Вспоминаю... В 60-е пошло поветрие «выбрасывать рухлядь». И мебель, которая «не вписалась» в новую квартиру, ушла. Сейчас жалею.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Стараюсь беречь вещи уходящей эпохи. Мама родилась в коммуналке на Новослободской, где жили 28 человек на 40 метрах, и она выкинула накануне рождения дочери тетрадь, куда каждые два дня записывала, как я расту. Я храню фотоальбомы с прадедами и дедами и трудовую книжку одного из них. Еще кружка деда сохранилась с 60-х годов, большая, керамическая, желтая.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Есть секретер, который мне купили, когда я начинал учиться. За ним сижу до сих пор. Я за ним самолетики составлял, на нем часы старинные стоят. Есть довоенные ложки мельхиоровые. И латунный самовар на 8 литров. За 10 минут растапливается. Отец рассказывал, что с дедом ездили на ярмарку в Переславль-Залесский и там, продав пшеницу, купили этот самовар.

Владимир ЛУЦЕНКО, экс-руководитель группы антитеррора КГБ:

- На самом видном месте дома висят ордена от Халхин-Гола до Берлина, отца и тестя, двух полковников. В этой рамочке - отдушина для меня и для всей семьи. Дети и внуки знают, за что награды достались. За это надо зубами держаться.