Пять сервисов в помощь школьникам на удалёнке

Чтобы разнообразить школьные занятия, и подтянуть сложные темы, «Комсомолка» составила список ресурсов в помощь ученикам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Московские школы частично вернулись на удалёнку – теперь сесть за парту могут только ученики с 1 по 5 класс, а вот всем остальным приходится заниматься из дома. И, к сожалению, не всегда такие занятия достаточно эффективны. Даже если технически все` работает без сбоев, детям сложно бывает воспринимать информацию в онлайн-формате и концентрироваться на экране ноутбука по нескольку часов подряд. Чтобы разнообразить школьные занятия, и подтянуть сложные темы, «Комсомолка» составила список ресурсов в помощь ученикам.

1. Определить пробелы в знаниях – платформа «Мои достижения»

Прежде всего, нужно найти проблемные места – какие именно темы ребенок освоил не до конца. Здесь важна объективная оценка, особенно, если речь идет о подготовке к экзаменам. Проверить свои знания можно онлайн, на платформе «Мои достижения» на сайте. Здесь есть:

- Проверочные работы по предметам

- Онлайн-тренажеры по разным темам

- Онлайн-диагностики в формате ЕГЭ, ОГЭ и ВПР (Всероссийские проверочные работы)

Чтобы проверить свои знания, нужно подтвердить свой статус школьника через электронный дневник в разделе «Прочее» - «Внешняя оценка». Впрочем, оценить свои умения могут и те, кто к школе не имеет никакого отношения, правда, для них диагностика будет платной – 180 рублей.

Выбрать проверочную работу можно не только по предметам, но и по классу. Система сама выдаст рекомендации после регистрации. Результат проверки будет в процентах: сколько всего заданий решил школьник, и какие темы у него вызвали особые сложности. Именно на них и стоит сделать акцент при дальнейшей подготовке.

2. Повторить теорию – Яндекс.Репетитор

Пожалуй, самая обширная коллекция онлайн-уроков и материалов собрана в Российской электронной школе и Московской электронной школе. Однако, эти сервисы и так вовсю используются учителями на дистанционной работе, и из-за огромного потока пользователей они иногда подвисают.

Альтернативных источников тоже хватает. Например, для отработки отдельных тем и подготовки к экзаменам можно попробовать сервисы Яндекса – Яндекс.Репетитор и Яндекс.Школа. Первый предложит задания и материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам, рассчитанные на параллели с 5 по 11 класс. А в Яндекс.Школе есть коллекция видеоуроков по отдельным темам по всем школьным предметам.

Если же базовых знаний недостаточно, то можно попробовать сервисы с более специализированной подготовкой. Например, детальные уроки по школьной математике есть на портале. А разбор тем и заданий по физике есть на сайте.

Провести виртуальный эксперимент или лабораторную - Virtualab

К сожалению, провести лабораторную работу по физике или химии дома вряд ли получится. А просмотр видео экспериментов в записи не поможет отработать собственные навыки. Между тем, разработчики ЕГЭ и ОГЭ обещают включить элементы лабораторных работ в экзамены уже в этом году! Так что махнуть рукой на практику и получить высокую оценку не получится.

Чтобы компенсировать нехватку практических навыков в условиях дистанта, можно попробовать провести лабораторные работы виртуально. Для этого не понадобится ни специальное оборудование, ни очки виртуальной реальности – хватит и обычного компьютера.

Такие лабораторные есть на сайте – выбираем предмет, тему, и вуаля – через несколько минут уже пытаемся подцепить пинцетом кусочек дрожжей и поместить его в чашку Петри. К каждому эксперименту идут подробные инструкции, так что запутаться будет сложно.

Позаниматься в онлайн-школе – Фоксфорд и ИнтернетУрок

Те школы, которые и до пандемии коронавируса работали в онлайне, уже накопили большой опыт по этой части и могут преподнести некоторые темы в видео гораздо доходчивее, чем это делают их неподготовленные к дистанту коллеги. Поэтому, если объяснения учителей не укладываются в детской голове, то прежде, чем нанимать репетитора, можно попробовать занятия в онлайн-школе.

Самые популярные – это Фоксфорд и ИнтернетУрок. В обеих есть подборки бесплатных видео и материалов по разным темам. А если есть возможность и желание, в такую школу можно перевестись на постоянной основе – обе получили соответствующие лицензии и потом выдадут ребенку полноценный аттестат. В Фоксфорде также есть экстернат для старшеклассников, где детей прицельно готовят к поступлению в вуз – правда, от дополнительных предметов в таком случае придется отказаться.

Научиться читать и считать - РешиПиши

Однако, не только старшеклассникам предстоит учиться дома – даже малышей могут закрыть на карантин в случае болезни и перевести на удалённую учёбу.

В таких случаях на помощь придут сервисы с заданиями для младшеклассников. Например, это портал РешиПиши, где есть задачи на чтение и письмо, на пространственное мышление и мелкую моторику, а также паззлы и раскраски. Правда, тут малышам понадобится небольшая помощь родителей – задания нужно скачать и распечатать.

Часть материалов бесплатная, часть доступна по подписке – от 12 рублей за комплект заданий. Кроме того, бесплатные раскраски, головоломки и идеи для поделок есть на страницах сервиса в социальных сетях (например).

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