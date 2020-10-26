"Я готов просить прощения на глазах у всей страны": обнародовано письмо, которое могло спасти Михаила Ефремова

Похожие извинения Михаил Ефремов уже приносил публично в первые дни после аварии, записав видеообращение. Но тогда его слова вызвали у родственников только злость Фото: Иван МАКЕЕВ

В деталях дела Ефремова, которое растянулось на долгие несколько месяцев, многие уже запутались. Утверждалось за это время всякое: то за рулем находился другой человек (опровергнуто следствием и судом), то адвокат Пашаев подставил клиента и давил на него (опровергнуто всеми, кто присутствовал на суде первой инстанции), то актер вот-вот отправится по этапу (сюрприз: останется отбывать срок в СИЗО)...

Удивило публику и обилие адвокатов, которые защищали звезду в апелляционном суде: кроме согласованной родственниками троицы Хархорин-Филиппов-Васильев, на заседании появился еще один защитник, нанятый Никитой Джигурдой. Правда, поучаствовать в деле Андрею Алешкину так и не удалось: артист прямо в суде отказался от его услуг, заподозрив в сговоре с противником - Александром Добровинским.

Сам Алешкин, между тем, считает, что его участие могло повлиять на решение суда, ведь вместе с Добровинским они готовили "мировое соглашение" - письменные извинения Михаила Олеговича, которые приняла бы семья погибшего. И тогда, вполне возможно, оппоненты не настаивали бы на сохранении столь сурового приговора.

То самое письмо, которое они обсуждали с Ефремовым, но так и не показанное актеру из-за прерванных переговоров, адвокат Алешкин опубликовал у себе в соцсетях. На листе А4 напечатан текст, который за артиста составил защитник от Джигурды.

- Надеюсь, вы мое письмо не порвете, не прочитав. Начну, пожалуй, с главного - с извинений, - пишет "Ефремов". - Знаю, что должен был сделать это раньше и не один раз. Я совершил ужасное... И эту скорбь буду нести с вами до конца своих дней. Сергей был счастливым человеком... Жаль, конечно, что все это со словом "был". Что же я сотворил!

Письмо от "Михаила Ефремова". Личная страница Андрея Алешкина на Фейсбуке.

Упоминает автор и про предательство адвокатов - видимо, Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, которые не дали ему искупить вину.

- Они говорили о вашей семье кощунственные вещи, и я прошу прощения, что вторил этим вещам, - сокрушается "Михаил Олегович". - Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны... Простите меня, Бога ради!

Напомним, что похожие извинения Михаил Ефремов уже приносил публично в первые дни после аварии, записав видеообращение. Но тогда его слова вызвали у родственников только злость: Ефремова тут же обвинили в фальши.

Между тем, главное для потерпевших актер все-таки сделал, причем добровольно: без всякого суда возместил затребованный ими ущерб в 3 миллиона рублей (еще неизвестно, какую сумму удалось бы получить родственникам через суд). Но милости в ответ не увидел.

При этом, миллион рублей от артиста получила в том числе и официальная жена погибшего курьера Маргарита Захарова, которая под присягой рассказывала о дружной и счастливой жизни с Сергеем. Как выяснилось позже, эти слова далеки от реальности: уже после приговора актеру стало известно, что в момент ДТП курьер находился в процессе развода с супругой. Как указано в ее заявлении о расторжении брака, вместе они не жили с 1994 года.

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