В США ученые уничтожили первое гнездо гигантских азиатских «шершней-убийц»

Команда в лунных костюмах обернула ствол полиэтиленом Фото: REUTERS

В штате Вашингтон ученые уничтожили первое в истории США гнездо гигантских азиатских «шершней-убийц».

Длина жала азиатских шершней может достигать шести миллиметров, что в четыре раза больше, чем у обычных пчел. Также они выпускают изрядное количество яда, поэтому ученым пришлось основательно приготовиться к операции и облачиться в футуристичные защитные костюмы, а шершней извлекли из дерева при помощи специального «пылесоса», предварительно лишив их путей отхода.

В США ученые уничтожили первое гнездо гигантских «шершней-убийц» Фото: REUTERS

«Под покровом темноты, когда красные лампы были единственным источником света, команда в лунных костюмах обернула ствол полиэтиленом», - описывает детали операции американское издание The Daily Beast.

Специалисты в защитных костюмах извлекли насекомых из дерева при помощи специального «пылесоса» Фото: REUTERS

От укусов «шершней-убийц» погибает несколько десятков человек в год. Однако самую большую опасность шершни представляют не для человека, а для медоносных пчел. Азиатские шершни нападают на улья и съедают личинки, таким образом они могут полностью истребить местных пчел, популяция которых и так сокращается.