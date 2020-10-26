Две ошибки Тихановской: Почему провалился первый день Всебелорусской Забастовки

Оппозиции – это показал понедельник - не доверяют. Потому в белорусском протесте так много хаотичной самоорганизации Фото: Владимир ВОРСОБИН

Они шли по проспекту Независимости, казалось, в сотый раз...

Тысяч десять красно-белых людей.

И у моста, что у площади Победы, вдруг кто-то крикнул:

«Па-тра-ту-ару!»

«Па-тра-ту-ару», - мощно гаркнул народ.

- Что?! – тихо спросил я. – Как это?

Именно в этот момент я наконец-то ясно понял – в чем сила Лукашенко? И в чем ошибка Тихановской и ее Ультиматума.

Из-за границы Тихановская призвала белорусов с понедельника к стачке и перекрытию улиц.

Утром понедельника на моих глазах почти вся страна отказалась от первого.

Это дневное шествие было раз в пять меньше воскресного, что означало лишь одно – остальные пошли на работу.

Это дневное шествие было раз в пять меньше воскресного Фото: Владимир ВОРСОБИН

А сейчас протестующие не рисковали … ступить на проезжую часть.

Если бы я сейчас сказал: «Подождите, а как же Тихановская и ее Ультиматум?! Там же черным по белому – перекрытие улиц!», меня бы, конечно, назвали провокатором.

К тому же те, кто уже пытался перекрыть МКАД в районе минской «Силиконовой долины» (Парк высоких технологий), сидят в «Окрестино». Смельчаков нашлось лишь пятеро. Их похватали, и на этом геройство закончилось.

Один провластный политолог сказал мне еще задолго до выборов – белорусы очень практичный народ. И потому Лукашенко несокрушим.

Ведь в любой революции есть решающий, отчаянный момент – когда нужно поставить все на кон. Рискнуть...

«Белорусы мудрый народ – они рисковать не любят, – говорил мне приближенный Лукашенко. - Они все обдумают. И постараются все сделать правильно... Как бы это сказать...

Первый день Всебелорусской Забастовки провалился Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Была бы чарка да шкварка? – проворчал я, понимая, куда он клонит.

- Точно, - цинично усмехнулся он.

Тогда я обиделся за белорусов.

С одной стороны – революция лекарство горькое, а бывает чистый яд. И желание обходить неприятности – привычка здоровая, правильная.

Белорусы мудрый народ – они рисковать не любят Фото: Владимир ВОРСОБИН

С другой - и в страсти белорусам никак не откажешь. Баррикады, слезоточивый газ, гранаты - все это сверкало и гремело передо мной в августе. И в излишней практичности протестующих тогда я бы точно не заподозрил, но...

Что-то случилось с протестом за эти месяцы.

В воскресенье, 25 октября, 100-тысячный марш закончился на площади Бангалора, и лишь тысяча рискнула пойти к президентской резиденции и получить под ноги светошумовые гранаты.

А результат понедельника, 26 октября, пока (настаиваю – «пока», история часто глумится над прогнозами - то, что кажется проигрышем, оборачивается блек джеком) плачевен для противников Лукашенко. Ни одна из задач Ультиматума не выполнена. И на вопрос – кого слушает страна, то самое молчаливое большинство – президента или оппозицию, ответ такой: НИКОГО. Первому подчиняются из страха (за себя или просто опасаясь перемен). А это далеко не доверие. Скорее, фирменное белорусское терпение...

Оппозиции – это показал понедельник - не доверяют. Потому в белорусском протесте так много хаотичной самоорганизации, разных искренних вещей, что умиляет либеральную прессу. И так мало веса самих лидеров.

Тем более что Тихановская и компания, кажется, сильно ошиблись, составляя Ультиматум словно на другой планете.

Ошибка №1 Тихановской - игнорирование сурового правила – объявлять забастовку в бедной стране бессмысленно. Люди не готовы бросить работу и подвергнуть опасности свои семьи.

«Если вы неделю не можете побастовать вместе с рабочими, то грош цена таким людям, – ругался в телеграмме один из активистов. - Рабочим нужна солидарность, а не ваши отмазки про клиентов\контракты и прочее. Если эта забастовка заглохнет, то винить надо только частников».

А с другой стороны, я помню глаза продавца аптеки, когда я спросил: «Поддерживает ли она бастующих?». Да. Но. «У меня дети и маленькая зарплата,» - сказала она. И это был единственно верный в ее ситуации выбор.

Но зачем толкать людей к нему, прекрасно зная, какая пустота в их кошельке?!

Причем так бестолково все организовав (точнее – не организовав ничего).

Ошибка №2 – призывать перекрывать дороги в стране, где за три месяца в тюрьмах побывали тысячи протестующих. В тот момент, когда в стране так много истерики и страха.

А сейчас протестующие не рисковали … ступить на проезжую часть Фото: Владимир ВОРСОБИН

Поэтому белорусы сделали все как всегда.

В понедельник, в первый день Забастовки, они просто дошли до Филармонии (с радостью эльфов - с цветами, флагами и песнями) и... разошлись. Остались на площади Якоба Коласа лишь те самые, рисковые каждый сотый. Теперь, в ночи, за ними охотятся по всему городу люди в черном.

Политолог прав - страна пытается жить со своей бедой разумно и это спасает ее от революции по украинско-киргизскому сценарию. Но с другой стороны и выхода у нее, кажется, нет.

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