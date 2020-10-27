Гроза всех команд Европы осенью 2020 года - польский форвард Роберт Левандовски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Локомотив" во вторник, 27 октября, проведет поединок 2 тура Лиги Чемпионов. После гостевой ничьи 2:2 с "Баварией" команде Марко Николича предстоит серьезный экзамен. Команда, которая победила в прошлом розыгрыше ЛЧ "Барселону" со счетом 8:2, приехала в Черкизово. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Бавария 27 октября 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Бавария имеет свою историю. Команды уже играли между собой. Осенью 1995 года в Кубке УЕФА "Локомотив" победил 1:0 в Мюнхене баварцев, но дома проиграл со счетом 0:5.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Бавария 27 октября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Бавария". И скорее всего баварцы одержат уверенную победу над "Локо". Любой другой итог станет сенсацией.

Стартовые составы на игру Локомотив - Бавария 27 октября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Локомотив - Бавария начнется в 21:00 по московскому времени 27 октября.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Бавария можно будет посмотреть 27 октября 2020, начиная с 21:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Черкизово вечером во вторник, 27 октября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.