Горячие штучки: эти звезды уже бабушки, но у них нет морщин, осиная талия и подтянутая грудь

Жанна Эппле с внуком Северином. Артистку часто принимают за маму малыша. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скоро певица Валерия впервые станет бабушкой – первенец родится в семье ее младшего сына. А на днях 52-летняя звезда продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике на пляже в Дубае. Такому подтянутому телу позавидует молодежь – назвать Валерию бабушкой язык не поворачивается. Однако скоро один малыш будет это делать по полному праву. Накануне всемирного дня бабушек и дедушек (его отмечают 28 октября) мы составили рейтинг звездных бабушек с идеальными фигурами. Эти артистки выглядят гораздо моложе своих лет, а бабушками их кроме внуков вряд ли кто рискнет считать. Как им удается быть в такой идеальной форме?

Лера Кудрявцева, 49 лет

Бабушкой Лера стала два года назад – внук Лев в семье ее сына Жана родился незадолго до появления на свет дочки Маши у телеведущей.

Обладательница самых длинных ног среди действующих российских телеведущих счастливая хозяйка фигуры, с которой можно есть все что угодно и не толстеть. Правда Лера совсем не пьет алкоголь – может в этом секрет отсутствия отеков и наличия тонкой талии. А вот омолаживает Кудрявцеву похоже 33-летний муж-хоккеист. Ведь Лера утверждает, что гладкая кожа без морщин и заломов – отнюдь не результат уколов красоты. «Я не колю ботокс, аллергия у меня - не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала», - однажды обмолвилась Кудрявцева. Но ей уже мало верят, так как долгие годы Лера подчеркивала, что «у нее все свое» и не было в жизни ни одной пластической операции. А недавно выяснилось – ведущая 15 лет ходила с имплантами в груди. Один из грудных имплантов у Кудрявцевой порвался и ей пришлось делать операцию – удалять оба. Теперь у Леры новая аккуратная грудь. И старая вредная привычка – эта бабуля курит.

Наталья Штурм, 54 года

Внуку певицы Даниэлю полтора годика, и бабушка Наташа с ним любит понянчиться. Штурм шутит, что ощущает себя второй мамой: «Бабушки другие, а я ни пирожков не умею печь, ни вязать. Мне до них расти и расти».

Наталья Штурм. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташу бабулей сложно назвать – пластические хирурги постарались, чтобы артистка могла демонстрировать и фигуру, и хвастаться отсутствием морщин. Известный профессор увеличил Штурм грудь и сделал парочку омолаживающих операций. Все операции прошли удачно – об этом свидетельствует отсутствие видимых для непрофессионалов последствий пластики. Певице сделали подтяжку лица и верхнюю блефаропластику. Подтяжка восстановила контур и овал лица, разгладила крупные складки и морщины, уменьшила дряблость кожи в области шеи. Пластика век убрала лишнюю кожу. Ну а поддерживает упругость кожи, и убирает мелкие морщинки Наталья с помощью уколов красоты. Любит регулярный массаж, спа, хамам, бассейн тренажеры и фото в купальнике. Пожалуй, она единственная из бабушек, кто честно озвучивает все пути сохранения молодости.

Татьяна Лютаева, 55 лет

Актриса с 6-летним внуком Федором – большие друзья. У Лютаевой сил и энергии хоть отбавляй, поэтому у дочери Агнии она первая помощница в воспитании наследника.

Татьяна Лютаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ну а путь к красоте и здоровью у Татьяны проверенный. Главное, что она в него верит – не все специалисты признают его эффективным, но ведь часто самовнушение играет большую роль. В общем, силы Лютаева поддерживает гомеопатическими средствами, у нее даже есть личный гомеопат. А в остальном все традиционно – регулярные визиты к косметологу, уход за лицом с помощью мезотерапии (цвет, упругость кожи, разглаживание морщинок), пилинги, маски. Татьяна говорит, что возраст женщины выдают руки, поэтому у нее всегда в сумке — крем для рук, ухаживает за ними также тщательно, как за лицом. Спорт, контроль за меню (никакой свинины и прочих жирностей-вредностей), массажи помогают Лютаевой выглядеть на 10 лет моложе цифр в паспорте.

Ирина Нельсон, 48 лет

Внуку звезды группы «Рефлекс» 10 лет. Кристоф называет бабушку Ириной, а она дает ему в том числе советы по правильному питанию – запрещает есть фастфуд. Певица знает толк в пищевых ограничениях, потому что уже 20 лет, как вегетарианка. Ну а ее идеальная фигура – результат постоянных занятий йогой. Нельсон закончила обучение в Международном институте исследования кундалини в Лос-Анджелесе, после чего получила сертификат преподавателя йоги. Сейчас и сама практикует, и еще мастер-классы ведет. Может и Кристофа когда-нибудь приобщит к асанам. Нельсон признавалась, что мезотерапию пробовала, но уколы красоты для нее оказались слишком болезненными, а эффект от них слишком краткосрочным. А ботокс лишил Ирину временно мимических морщинок у глаз, что показалось неестественным. Поэтому от инъекций она отказалась в пользу безинъекционного ухода. Коктейли веществ, из которых делают уколы красоты, сильно отличаются и эффект от них у всех разный. Поэтому одни звезды в восторге и с 30 лет колют регулярно, а другие попробовав раз отказываются.

Ирина Нельсон Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жанна Эппле, 56 лет

Актриса с двухлетним внуком Северином большие друзья. Жанна и отдыхает с семьей сына часто, и навещает родных при первой возможности. Эппле на прогулке с внуком засыпают комплиментами: «Как похожи мамочка с внуком». Но Жанна не стесняется гордо нести звание бабуля. Артистка считает: «Дети — это счастье, а внуки — не напрасно прожитая жизнь».

Жанна Эппле Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И это не случайно. Жанна пользуется достижениями современной косметологии – и инъекционной, и аппаратной. А это верный путь избежать хирургического вмешательства ради омоложения. На днях Жанна испробовала новые возможности лазерной шлифовки, чтобы избавиться от заломов, пигментных пятен и дряблости кожи. До этого актриса делала безоперационный лифтинг. Эппле делится секретом красоты: «Молодость – это не только состояние души. Моя тактика – доверия современным методикам и технологиям, которые дарит нам наука и медицина в целом, и косметология в частности».

Светлана Бондарчук, 51 год

У экс-модели, ведущей шоу на YouTube «Света вокруг Света» две внучки – Маргарите скоро 8 лет, а Вере – 6. Сын Светланы и Федора Бондарчук Сергей развелся с женой, но общение с внуками не прекратилось.

Светлана Бондарчук Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бабушка Света последнее время радует подписчиков в инстаграме своими фотографиями, на которых демонстрирует свою идеальную фигуру – все же модель в прошлом. Такая активность связана, скорее всего, с тем, что у Светланы появился новый муж. Бондарчук не ограничивает себя диетами – может есть все, что хочется, но не любит сладкое и не пьет молоко. Зато позволяет себе вино. Отсутствие морщин – результат массажа, уходовых процедур и воздействия ботокса.