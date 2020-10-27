Чилийцы отвергли конституцию, принятую при Пиночете

Результаты референдума отметили уличными гуляниями. Фото: REUTERS

В Чили провели всенародный референдум по вопросу изменения конституции, принятой при генерале Аугусто Пиночете, пришедшего к власти в результате военного переворота в 1973 году и в течение последующих 27 лет фактически единолично правившего страной.

Референдум об отмене конституции, принятой в 1981 году, был проведен под давлением общественности: за последний год в Чили неоднократно проводились массовые антиправительственные протесты против основного закона, вступившего в силу при Пиночете. По мнению граждан страны, именно эта конституция обеспечивает неравенство в стране.

После подсчета большей части голосов, оказалось, что изменения поддержали почти 90% чилийцев.

- До сих пор конституция разделяла нас. С сегодняшнего дня мы должны работать сообща, чтобы новая конституция стала великой основой единства, стабильности и будущего, – заявил президент страны Себастьян Пиньера.

Впрочем, такое единодушие для чилийцев не редкость – в 1975 году на референдуме, проведенном по указу Пиночета, три четверти граждан страны высказались за доверие своему президенту.