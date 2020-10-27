Забастовка в Белоруссии объявлена оппозицией, второй день: Что происходит в стране 27 октября 2020

Второй день в Белоруссии проходит "общенациональная забастовка", объявленная оппозицией Фото: REUTERS

Во вторник, 27 октября 2020, в Белоруссии продолжается общенациональная забастовка, которую ранее объявила Светлана Тихановская в случае невыполнения ультиматума оппозиции.

Напомним, 13 октября Тихановская потребовала, чтобы к 26 октября Александр Лукашенко сложил полномочия президента, на улицах Беларуси остановили насилие со стороны силовиков, а также освобождения всех политзаключённых. В случае невыполнения условий политик пообещала всеобщую забастовку и остановку экономики страны.

В понедельник сайт KP.ru сообщал, что с крупнейших предприятий Беларуси поступала противоречивая информация о приостановке работы и о продолжении производства в штатном режиме, а в отдельных местах проходили акции протеста.

Кроме того, протестующие блокировали дороги. Милиция Минска сообщила о задержаниях участников акций. В пресс-службе ГУВД Минского горисполкома также сообщили, что задержанных доставляли в территориальные отделы милиции Минска.