Как начался второй день всебелорусской забастовки

Спецкор «КП» Владимир Ворсобин следит за развитием событий в столице Белоруссии. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Видимо приезд главы СВР (службы внешней разведки) Сергея Нарышкина накануне выходных в Минск заставил белорусскую власть проявить благоразумие.

Грандиозный митинг поддерживающих Лукашенко (в простонародье «Язабатьки») был отменен, а первый забастовочный день прошел по местным меркам вегетериански – задержано «всего-то» 300 человек.

Демонический белорусский ОМОН сдержали, чтобы не подпитывать забастовочное движение лишними эмоциями и это пока работает. На 10 утра 27 октября пытается бастовать лишь предприятие «Азот» из Гродно, там сегодня утром у проходной собралось около ста человек. Цеха «Карбамид-4» и «Аммиак 3», как говорят рабочие, не приняли смену, но администрация завода утверждает – что работа идет в штатном режиме. На некоторых предприятиях Беларуси, например, на МАЗ идет «итальянская забастовка» - то есть рабочие части цехов находятся на рабочих местах, но работают в полсилы, что в местном правительстве категорически отрицают. Попытка присоединится к забастовке маленького заводика «Белоруснефти», что в гомельской Речице – тоже было легко подавлено. Сегодня стало известно, что шесть его сотрудников, записавших видеообращение, были банально уволены.

Интересно, что именно в эти политически жаркие дни белорусские власти решили, похоже, потроллить оппозицию и многим жителям пришли платежки для оплаты... содержания в изоляторе (67,5 белорусских рублей – 2300 российских) и розыск (810 бел. рублей). Это вызвало много возмущений – часто платежки приходят тем, кто пока не сидел.

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