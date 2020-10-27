В аэропорту Катара пассажирок подвергли принудительному гинекологическому осмотру

Некоторые женщины, которым пришлось пройти через унизительную процедуру в аэропорту, по прибытии в Австралию, обратились в полицию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщин как минимум одного авиарейса в аэропорту столицы Катара Дохи заставили пройти принудительный гинекологический осмотр после того, как в туалете обнаружили новорожденного младенца.

Женщин, уже находившихся в самолете, следующем в Сидней, вывели и подвергли осмотру в машинах скорой помощи. Среди пассажирок находились 13 гражданок Австралии.

Возмущенные женщины рассказали, что их снимали с самолета, не объясняя причин, а позже заводили в машину скорой помощи, заставляли раздеться и лечь. При этом окна машин не были закрыты, а вокруг находилось множество мужчин.

«Он [осмотр] был невероятно агрессивным, я была в шоке», – рассказала одна из пассажирок сиднейского рейса. К тому же, она добавила, что работает медсестрой и знает о правилах получения согласия на осмотр, которого у нее даже никто не спрашивал.

Вылет самолета был задержан более чем на 3 часа. В администрации аэропорта факт гинекологического осмотра женщин напрямую не подтвердили, однако сообщили, что медработники были обеспокоены состоянием здоровья матери найденного младенца.

Некоторые женщины, которым пришлось пройти через унизительную процедуру, по прибытии в Австралию обратились в полицию. Глава МИД страны Мырис Пэйн заявила, что ведомство потребовало объяснений инцидента со стороны властей Катара. Также Пэйн добавила, что не может ответить на вопрос – допустимо ли трактовать подобное поведение администрации аэропорта как сексуальное насилие.

Законы Катара очень суровы к отношениям вне брака. Женщина, родившая ребенка без мужа, может отправиться на год в тюрьму. Женатому мужчине, ставшему отцом внебрачного ребенка, может грозить смертная казнь.

Правительство Австралии потребовало от катарских властей объяснений. В Канберре заявили, что инцидент может повлиять на двусторонние отношения.

- Мы глубоко обеспокоены неприемлемым обращением с некоторыми пассажирками на рейсе Qatar Airways в аэропорту Дохи. – говорится в заявлении. – Оно было оскорбительным, крайне неуместным и выходящим за рамки обстоятельств, при которых женщины могут давать свободное и осознанное согласие.

Текст заявления и подробности инцидента были опубликованы в The New York Times.