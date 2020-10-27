Где обязательна маска в России с 28 октября 2020: Роспотребнадзор перечислил список мест

Роспотребнадзор запретил ночные рестораны и развлекательные мероприятия по всей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении всеобщего масочного режима в России. В постановлении перечислены места, где ношение маски станет обязательным для всех людей, находящихся на территории Российской Федерации.

Новые правила вступят в силу со среды, 28 октября 2020. Маска будет обязательной во всех местах массового пребывания, а также на парковках и в лифтах. При этом местами массового пребывания людей Роспотребнадзор признаёт пространство, где могут находиться более 50 человек одновременно.

Кроме того, в документе сказано, что с 28 октября в России будут временно запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 23:00 часов вечера до 6 часов утра.

Напомним, ограничения на ночные развлекательные мероприятия действуют уже во многих регионах России. Сайт KP.ru сообщал, что с 19 октября в Москве посетители ночных клубов и баров стали обязаны регистрировать на входе свои мобильные номера. Эта мера необходима для отслеживания потенциальных заражённых в случае положительного теста на коронавирус у одного из посетителей клуба.