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Спорт

Лишившие русского спортсмена золота Сочи-2014 чиновники заявили, что ради оправдания он принимал допинг после окончания карьеры

Адвокат биатлониста Евгения Устюгова заявил, что они продолжат борьбу за честное имя спортсмена
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Евгений Устюгов продолжит сражаться за честное имя.

Евгений Устюгов продолжит сражаться за честное имя.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда приняла решение аннулировать все результаты российского биатлониста Евгения Устюгова с 24 января 2010 по конец сезона 2013/2014 всех его результатов. Почему? Потому что признала виновным в нарушении антидопинговых правил. А это значит - Устюгов лишается двух золотых медалей. Одну выиграл на Олимпиаде 2010 в масс-старте и вторую - в командной эстафете на Играх 2014 года в Сочи.

Вместе с тем, адвокат спортсмена Алексей Панич говорит, что сражаться за честное имя Устюгова продолжат:

- Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня, - заявил Панич в интервью ТАСС.

Вообще, ход разбирательств в суде получился простым для объяснения - сторону защиты просто не слушали:

- Арбитр отказался принимать во внимание результаты дополнительно проведенных генетических исследований, свидетельствующих о наличии у Устюгова генетических мутаций, передавшихся ему от родителей, которые объясняют постоянно повышенный уровень гемоглобина. Арбитр также не учел медицинские анализы крови Устюгова, взятые в период с 2015 по 2020 год, подтверждающие постоянно повышенный уровень гемоглобина после окончания спортивной карьеры. Арбитр отказался учитывать даже официально взятые IBU пробы в 2017 году, также содержащие повышенные показатели гемоглобина, - говорит Панич в интервью ТАСС.

И какой вывод сделали судьи? Будто после окончания карьеры Устюгов продолжал принимать допинг!

- Арбитр сделал абсолютно нелепый вывод о том, что повышенный гемоглобин в пробах 2017 года объясняется тем, что Устюгов просто продолжал принимать запрещенные вещества.

Однако же судьи противоречили в этих рассуждениях здравому смыслу. Потому что в 2017 году у Устюгова брали без предупреждения допинг-пробу. И ничего не нашли:

- Это просто бред, учитывая что Устюгов закончил карьеру в апреле 2014 года и пробы 2017 года были взяты без предупреждения, показав отрицательный результат на допинг в лаборатории в Кельне. Кроме того, за всю карьеру Евгения его многочисленные пробы всегда были чистыми и ни разу не подтвердили использование им допинга

Более того, в деле мелькнула фигура Родченкова. Арбитры антидопинговой панели ссылались на заявления беглого антидопингового чиновника:

- Удивительно и то, что арбитр указал в решении, что Родченков обладает знаниями относительно Евгения Устюгова. При этом на слушании Родченков лишь подтвердил, что лично не знаком с Устюговым и не знает, употреблял ли тот допинг или нет. Общеизвестно, что только прямые показания свидетелей, лично знающих факты, а не рассказывающих какие-либо слухи, могут быть приняты в качестве доказательств. Однако даже такая простая истина оказалась недоступной для понимания арбитра CAS, - говорит Панич.

Решение, которое озвучили в CAS - скандальное. В этом уверен адвокат биатлониста, говоря, что юридического анализа ситуации и обстоятельств дела не было.

- Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования. IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката» (решение, принятое полномочным судом, является обязательным и не может быть пересмотрено), - говорит Панич.

И вместе с тем, в этой истории есть определенного рода недосказанности. Что и оставляет богатую почву для апелляции. Потому что даже внутри Международного союза биатлонистов не могут определиться - а какие решения и кого считать верными, говорит адвокат.:

- CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил мнение и в нарушение правовых норм направил своё заявление в некомпетентный орган.

Обвинения в отношении Устюгова строили на данных биологического паспорта спортсмена. Которые содержали высокие показатели гемоглобина. Лишь в мае 2017 года, спустя три года после завершения карьеры биатлониста, было объявлено о подозрении в использовании запрещенных веществ. В их числе называли оксандролон.

Остается ждать решения Спортивного арбитражного суда, который рассмотрит все обстоятельства дела. Под вопросом - судьба победной эстафеты сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. В составе четверки кроме Евгения Устюгова, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

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