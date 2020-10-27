Дубленка на колесиках: В Москве за 25 миллионов рублей продают машину, полностью обшитую мехом и кожей

На днях на продажу в Москве выставили машину, которую иначе как дубленкой на колесиках и не назовешь.

Каких только объявлений о продаже машин не публиковали на тематических сайтах: и уникальные ретромобили были, и переделанные в джипы «Запорожцы», но такого еще не встречалось. На днях на продажу в Москве выставили машину, которую иначе как дубленкой на колесиках и не назовешь.

Весь корпус и даже детали двигателя обшиты кожей канадского бизона, внутри меха сибирской норки и соболя. Кажется, в такой машине не замёрзнешь даже в самые лютые русские морозы. Цена под стать мехам: 25 миллионов рублей. Дороговато? Тогда получите бонус: бесплатную меховую сумочку и кожаный зонт в цвет обивки.

Весь корпус и даже детали двигателя обшиты кожей канадского бизона, внутри меха сибирской норки и соболя.

За всей этой роскошью, если конечно уместно здесь такое выражение, скрывается старенькая «Toyota Crown», 1995 года выпуска. Такие машины без кожаных деталей стоят от 200 000 рублей. Но неужели найдется желающий переплатить за необычный дизайн. И кому вообще понадобилась такая переделка? Звоним продавцу.

- Это уникальная машина. Второй такой в мире нет. Она принадлежала русскому олигарху и сделал он ее, чтобы подарить королеве Великобритании Елизавете. Но так и не успел: умер, - с ходу поведал историю машины продавец.

Что за олигарх такой, мужчина так и не признался. А когда узнал, что я не покупатель, а журналист огорчился.

Кажется, в такой машине не замёрзнешь даже в самые лютые русские морозы.

- Машину уже месяц продаю, но до сих пор ни одного реального покупателя. Даже никто не посмотрел, - признался мужчина.

История по королеву Британии скорее напоминает легенду, которую могли придумать, чтобы привлечь покупателей. Еще год назад Елизавета II публично отказалась от натуральных мехов, не секрет, что она ярая защитница животных. Да и причем тут «Тойота», японское авто для королевы Великобритании, звучит, согласитесь, нелепо.

Цена под стать мехам: 25 миллионов рублей. Дороговато? Тогда получите бонус: бесплатную меховую сумочку и кожаный зонт в цвет обивки.

Но продавец уверяет - это королевская машина. Причем сейчас авто продают со скидкой. Первоначально ее выставили за 88 миллионов рублей (!).

- Ее сделали обыкновенные московские мастера по обивки мебели. Но сама технология уникальна. Машину можно мыть на обычной мойке, ей даже столичные реагенты не страшны, - заявил продавец.