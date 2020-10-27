Сергей Шойгу: США пытались сорвать интеграцию Союзного государства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания в режиме видео-конференц-связи совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и Российской Федерации. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Из-за коронавируса заседание российских и белорусских военных прошло по видеосвязи. Хотя недавно Сергей Шойгу прилетал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. Но им опасаться было нечего: президент Белоруссии уже переболел ковидом, а российский министр обороны привился вакциной «Спутник V».

На коллегии Шойгу подтвердил, что происходящее сегодня в Белоруссии российскими военными рассматривается как вмешательство Запада. По мнению министра, США через своих сателлитов пытались сменить власть в стране.

- Одной из целей этого был срыв интеграции Союзного государства, и раскол российско-белорусских отношений, - уверен Шойгу.

- Неудачная попытка «цветной» революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентным давлением, - констатировал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По его словам, НАТО ведет себя все агрессивнее: «За последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз!»

- Для Минобороны России безопасность Союзного государства - приоритетная задача, - заверил Шойгу своего коллегу.

Кстати, пандемия не стала препятствием для совместных учений между нашими странами. Не стал исключением и этот год. А главным событием 2021 года, вокруг которого наверняка будет много шума в НАТО, станут стратегические российско-белорусские маневры «Запад-2021».