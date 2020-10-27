Рестораторы раскритиковали запрет Роспотребнадзора на работу общепита в ночное время

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое временно запрещает в России работу развлекательных заведений и общепита во время с 23:00 до 6:00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое временно запрещает в России работу развлекательных заведений и общепита во время с 23:00 до 6:00. Это связано с широким распространением коронавируса в стране и сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Новые правила ожидаемо вызвали негативную реакцию у владельцев заведений общественного питания. Так ресторатор из Татарстана Вячеслав Миллер уверен, что никаких результатов в борьбе с распространением болезни это не даст, а удар по экономики отрасли будет ощутимым.

- Буквально вчера я объезжал заведения общепита Альметьевска – после 21 часа в них было занято всего по два-три стола. Люди и так изрядно напуганы новостями и без особой надобности никуда не ходят, - говорит Миллер. - Мы прогнозируем, что посетители вообще перестанут ходить вечером в ресторан – то есть в 21 час никто не поедет ужинать, поскольку уже в 23 часа тебя могут попросить уйти из заведения. И тогда нам придется сокращать часть персонала, управленцев. Бизнес в любом случае будет реагировать на потери клиентов. Поэтому данная мера негативно скажется и на рынке труда, и в целом на экономике страны.

Миллер добавил, что проблема с несоблюдением социальной дистанции сегодня реально существует не в ресторанах, а в поликлиниках и в общественном транспорте, где скапливаются большие очереди.

Учредитель предприятий общественного питания «Дикт», член федерального политсовета Партии роста Роберт Шогенов назвал меру Роспотребнадзора «абсолютно бессмысленной».

- Во-первых, не нужно быть медиком, чтобы понять, что COVID-19 не начинает буйствовать исключительно в ночное время. Во-вторых, поток людей в заведениях после 23.00 ничуть не больше, чем днем в супермаркетах или в обеденное время в ресторанах. Напротив, возможно, что на порядок меньше, - сказал Шогенов. - Безусловно, невозможно закрыть продуктовые магазины, аптеки и другие заведения с товарами первой необходимости, где ежедневный поток людей достаточно высок. Но это не значит, что под эгидой остановки пандемии необходимо бить по другим отраслям, работа которых существенно не влияет на скорость распространения ковида.

Между тем, власти Москвы уже заявили, что развлекательные заведения столицы продолжат работу в ночное время, поскольку в них уже была введена пропускная система по QR-кодам.

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